На прошлой неделе произошло событие, которое осталось почти незамеченным в Европе и США. Ву Руйлин, глава телекоммуникационной компании Cosun Group и один из самых богатых людей Поднебесной (личное состояние оценивается в $14 млрд), объявил дефолт по долговым обязательствам на 100 млн юаней ($14 млн), сославшись на "ограниченный приток наличных средств".



Многие были шокированы этим решением, так как для миллиардера (если он является таковым не только на бумаге) $14 млн - карманные деньги. Самое печальное то, что пострадали в основном индивидуальные мелкие инвесторы, которые приобрели злополучные облигации на одной из онлайновых платформ по управлению частным капиталом электронного мегапродавца Alibaba.



Можно, конечно, назвать этот дефолт не таким уж значимым событием для гигантского китайского рынка долговых обязательств, на котором в последнее время, кстати, все чаще объявляют о банкротствах.



Однако в начале уже этой недели появилась еще одна новость о другом пакете дефолтных корпоративных облигаций Cosun Group, теперь на сумму $45 млн, которые также были проданы на той же онлайновой платформе и объявлены поддельными.



По словам представителя China Guangfa Bank Co Ltd (CGB), которого цитирует информационное агентство Reuters, представленные страховщиком облигаций официальные печати и личные печати "оказались поддельными", и дело о возможном мошенничестве рассматривает полиция.



Подобные новости, по мнению аналитиков, красноречиво говорят о проблемах слабо регулируемого онлайнового финансового сектора Китая, где индивидуальные инвесторы часто покупают высокодоходные облигации и другие активы, веря, что они "абсолютно безопасные", так как предоставляются гарантии со стороны на вид солидных организаций.



В данном случае сомнительные облигации были проданы через онлайновую платформу Ant Financial Services, которая входит в Alibaba Group Holding Ltd., уточняет портал zerohedge.com.



Между тем, в Ant Financial не видят особых причин для переполоха, называя дефолт "одним из миллиардов похожих инцидентов" на электронных платформах. Компания якобы уже обратилась к Zheshang Property и Casualty Insurance Co Ltd., которые выписали страховку на облигации, для проведения выплат инвесторам.



Кстати, общий выпуск облигаций Cosun Group составляет 1 млрд юаней. При этом общий зарегистрированный капитал страховщика не превышает 1,5 млрд юаней.



Если появится еще несколько "подобных из миллиардов инцидентов", то китайские облигационные инвесторы, уже напуганные недавним рекордным обвалом фьючерсов китайских государственных облигаций, резко возросшей однодневной процентной ставкой и ожидаемым повышением ставки ФРС, массово начнут продавать свои бумаги.



Если к лавинному выходу добавится и готовый лопнуть в любой момент пузырь на китайском рынке недвижимости, то мы получим повторение американских событий 2006-2007 гг., когда одновременно лопнули ипотечный и кредитный пузыри.



Правда в этот раз вместо финансовой системы в $8 трлн миру придется иметь дело с Китаем, чья банковская система имеет обязательств на более чем $30 трлн.

