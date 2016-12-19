«Нефть России», 27.12.16, Москва, 23:13

"Газпром нефть" закладывает в бюджет 2017 г. цену нефти в $48 за баррель, курс доллара в 63,3 рубля, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.



"В бюджет заложена цена Urals в 48 долларов, курс доллара в 63,3 рубля, это один из сценариев Минэкономразвития, который использован при разработке бизнес-плана на 2017 год", - сказал он.



Ранее Дюков сообщал журналистам, что компания ожидает среднюю цену нефти по 2017 году в $50-55 за баррель, но в бизнес-плане на следующий год заложена цена ниже $50.



В сентябре совет директоров "Газпром нефти" принял решение сохранить инвестиционную программу на 2016 год на утвержденном ранее уровне - около 842 млрд рублей. В структуру "Газпром нефти" входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547619/ Источник: "ТАСС" ← "Газпром нефть" ожидает существенного роста прибыли и дивидендов за 2016 г. Китайский рынок облигаций: первые весточки обвала → Новости net.finam.ru