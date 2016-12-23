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"Газпром нефть" ожидает существенного роста прибыли и дивидендов за 2016 г.
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 23:05
"Газпром нефть" ожидает существенного увеличения прибыли за 2016 год, соответственно вырастут и дивиденды, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Будет выше чистая прибыль - будут больше дивиденды. По 2016 году мы ожидаем существенный рост чистой прибыли, соответственно решение должен принять совет директоров и в конечном итоге собрание акционеров, - сказал он. - Но можно ожидать, что дивиденды за 2016 год будут выше, чем за 2015 год. Поскольку в следующие годы мы считаем, что рост операционной и чистой прибыли продолжится, то ожидаем и роста дивидендных платежей", - отметил Дюков.
Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" планирует сохранить выплату дивидендов за 2016 год в 25% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), но объем дивидендов вырастет за счет увеличения прибыли в 2016 году.
Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал, что компания прогнозирует дивиденды за 2016 г. в размере 9 руб. на акцию.