«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:57

Дополнительный пакет акций "Роснефти" приватизировать в 2017 году не планируется, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.



""Нет, пока нет (доппакета акций "Роснефти") в плане приватизации в 2017 году", - сказал он, отвечая на вопрос о том, войдет в план приватизации продажа еще 10% бумаг "Роснефти".



Ранее экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев называл "возможной" продажу еще 10% акций "Роснефти" в 2017 г., но уточнял, что в плане приватизации на 2017-2019 гг. она не отражена.



До этого источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщал журналистам, что правительство РФ может поручить "Роснефтегазу" продать еще 10% акций "Роснефти" в 2017 г. Таким образом, доля "Роснефтегаза" в "Роснефти" может сократиться до порядка 40% акций. Главе "Роснефти" Игорь Сечин в ноябре заявлял, что ему ничего не известно о планах приватизировать в следующем году еще 10% акций компании.



"Роснефтегаз" и консорциум, состоящий из суверенного фонда Qatar Investment Authority и ведущего сырьевого производителя и трейдера Glencore, подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей. Бюджет РФ получит от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.



Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547617/ Источник: "ТАСС" ← Финансовая аналитика от Альпари: Работы по дедолларизации экономики Беларуси планируется завершить к концу 2018 года "Газпром нефть" ожидает существенного роста прибыли и дивидендов за 2016 г. → Новости net.finam.ru