«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:49

Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы предусмотрен целый ряд изменений в финансовой сфере страны, которые должны произойти в ближайшие годы. Так, к концу 2018 года планируется окончательно решить вопрос с дедолларизацией экономики, полностью исключив использование иностранной валюты не только в расчетах на территории Беларуси, но и ее использование при формировании цен, тарифов, пошлин, штрафов и иных платежей. Самая распространенная сфера использования иностранной валюты на сегодняшний день – ставки аренды, которые повсеместно устанавливаются арендодателями (включая госсобственность) в евро, хотя и оплачиваются белорусскими рублями «по курсу».



Кроме того, в целях сближения валютного законодательства Беларуси с другими участниками ЕАЭС, запланирована либерализация валютной системы. В частности, к 2018 году планируется поэтапная отмена продажи части валютной выручки. На сегодняшний день предприятия в обязательном порядке продают на Белорусской валютно-фондовой бирже 20% валютной выручки. Эта норма уже была снижена в сентябре 2016 года с 30%.



Ожидается и снятие ограничений с других валютных операций. С 2018 планируют отменить целевой порядок покупки иностранной валюты (на сегодняшний день – только под оплату импортных контрактов и возврат задолженности). С 2020 года белорусские власти готовы снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках.



В части курсообразования власти Беларуси продолжат использовать гибкий механизм формирования обменного курса белорусского рубля, минимизируя участие Нацбанка РБ на валютном рынке.



Вадим Иосуб, старший аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547616/ Источник: Альпари ← Минфин возьмет в долг под Новый год Дополнительный пакет акций "Роснефти" приватизировать в 2017 г. не планируется - Силуанов → Новости net.finam.ru