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Инвестиции, финансы

Минфин возьмет в долг под Новый год

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:41    
В среду министерство финансов в последний раз в этом году проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа на общую сумму 25 млрд руб.
 
Инвесторам предложат два выпуска: бумаги с постоянным купонным доходом на сумму 10 млрд. руб. и облигации федерального займа с переменным купонным доходом в объеме 15 млрд. руб., говорится в информационном сообщении ведомства.
 
К сообщению Минфина прилагается следующий комментарий:
 
"Исходя из остатка привлечения по программе внутренних заимствований на 2016 г., предельный объем привлечения средств по результатам двух аукционов составит 17,8 млрд руб. Соответствующий совокупный объем размещения ОФЗ будет определен с учетом требований статьи 113 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающей, что поступления от размещения ОФЗ в сумме, превышающей их номинальную стоимость, а также поступления, полученные в качестве накопленного купонного дохода, относятся на уменьшение расходов на обслуживание государственного долга РФ", - отмечается в сообщении.
 
Отметим, что ОФЗ в уходящем году пользовались огромной популярностью у зарубежных инвесторов. Отчасти приток капитала в эти бумаги способствовал укреплению российской валюты.
С начала года доля иностранных покупателей российских облигаций федерального займа существенно выросла и составила почти 30%.
 
Нельзя не сказать и о значительном замедлении инфляции в России в этом году, что в свою очередь также оказывает позитивное влияние на долговой рынок. Снижение темпов роста потребительских цен провоцирует ожидания смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка, а снижение ставки соответственно способствует росту цен на облигации.
 
Единственный негативный момент, на который обращают внимание эксперты, - высокая ставка. Во многом зарубежных спекулянтов привлекает именно она, то есть, по сути, они просто выкачивают деньги из нашей страны, или, проще говоря, Центральный банк спонсирует операции керри-трейд. Впрочем, возможно, в текущей ситуации такая политика и имеет право на жизнь.
 
Обратим внимание еще на одну историю, которая связана с ОФЗ. Это облигации для населения. Изначально поступало достаточно много противоречивой информации о сроках запуска этих бумаг, но в итоге в этом году они так и не появились и уже не появятся.
 
Известно, что Минфин не смог достичь соглашения с банковскими учреждениями о приемлемых для обеих сторон условиях их размещения. С другой стороны, Правительство РФ уже подготовило все необходимые поправки, дающие возможность выпуска ОФЗ для населения. Возможно, эти облигации появятся уже в I квартале следующего года.
 
Напомним, ОФЗ для населения планируется выпустить не для того, чтобы поправить бюджетные дела за счет граждан, а для того, чтобы повысить финансовую грамотность населения. Эти бумаги не будут похожи на классические биржевые бумаги: они станут альтернативой депозитам на длительный срок.
 
В конце ноября замминистра финансов Сергей Сторчак заявил журналистам, что Минфин рассчитывает разместить данные облигации до конца года ОФЗ для населения на 20 млрд руб. Впрочем, он также отметил, что никакой жесткой привязки по срокам нет. Сторчак отметил, что необходимо выпустить хороший качественный продукт, а не делать ошибок, поэтому, видимо, может потребоваться дополнительное время.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547615/

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Минфин возьмет в долг под Новый год

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:41   
В среду министерство финансов в последний раз в этом году проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа на общую сумму 25 млрд руб.
 
Инвесторам предложат два выпуска: бумаги с постоянным купонным доходом на сумму 10 млрд. руб. и облигации федерального займа с переменным купонным доходом в объеме 15 млрд. руб., говорится в информационном сообщении ведомства.
 
К сообщению Минфина прилагается следующий комментарий:
 
"Исходя из остатка привлечения по программе внутренних заимствований на 2016 г., предельный объем привлечения средств по результатам двух аукционов составит 17,8 млрд руб. Соответствующий совокупный объем размещения ОФЗ будет определен с учетом требований статьи 113 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающей, что поступления от размещения ОФЗ в сумме, превышающей их номинальную стоимость, а также поступления, полученные в качестве накопленного купонного дохода, относятся на уменьшение расходов на обслуживание государственного долга РФ", - отмечается в сообщении.
 
Отметим, что ОФЗ в уходящем году пользовались огромной популярностью у зарубежных инвесторов. Отчасти приток капитала в эти бумаги способствовал укреплению российской валюты.
С начала года доля иностранных покупателей российских облигаций федерального займа существенно выросла и составила почти 30%.
 
Нельзя не сказать и о значительном замедлении инфляции в России в этом году, что в свою очередь также оказывает позитивное влияние на долговой рынок. Снижение темпов роста потребительских цен провоцирует ожидания смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка, а снижение ставки соответственно способствует росту цен на облигации.
 
Единственный негативный момент, на который обращают внимание эксперты, - высокая ставка. Во многом зарубежных спекулянтов привлекает именно она, то есть, по сути, они просто выкачивают деньги из нашей страны, или, проще говоря, Центральный банк спонсирует операции керри-трейд. Впрочем, возможно, в текущей ситуации такая политика и имеет право на жизнь.
 
Обратим внимание еще на одну историю, которая связана с ОФЗ. Это облигации для населения. Изначально поступало достаточно много противоречивой информации о сроках запуска этих бумаг, но в итоге в этом году они так и не появились и уже не появятся.
 
Известно, что Минфин не смог достичь соглашения с банковскими учреждениями о приемлемых для обеих сторон условиях их размещения. С другой стороны, Правительство РФ уже подготовило все необходимые поправки, дающие возможность выпуска ОФЗ для населения. Возможно, эти облигации появятся уже в I квартале следующего года.
 
Напомним, ОФЗ для населения планируется выпустить не для того, чтобы поправить бюджетные дела за счет граждан, а для того, чтобы повысить финансовую грамотность населения. Эти бумаги не будут похожи на классические биржевые бумаги: они станут альтернативой депозитам на длительный срок.
 
В конце ноября замминистра финансов Сергей Сторчак заявил журналистам, что Минфин рассчитывает разместить данные облигации до конца года ОФЗ для населения на 20 млрд руб. Впрочем, он также отметил, что никакой жесткой привязки по срокам нет. Сторчак отметил, что необходимо выпустить хороший качественный продукт, а не делать ошибок, поэтому, видимо, может потребоваться дополнительное время.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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