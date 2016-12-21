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Нефтегазодобыча

"Газпром нефть" в 2017 г. увеличит добычу нефти менее агрессивно, чем планировала - до 5%

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:26    
"Газпром нефть" в 2017 году намерена увеличить добычу нефти на 4,5-5%, углеводородов - на 4-4,5%. До соглашения по сокращению добычи нефти, которое Россия заключила со странами ОПЕК и 10 другими государствами, план роста добычи был более агрессивным, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
 
"Мы планируем, что рост объемов добычи составит порядка 4-4,5% по углеводородам, 4,5-5% по жидким - нефти и газовому конденсату. В основном это будет рост добычи по нефти. Хочу объяснить, почему добыча вырастет, несмотря на рекомендации Минэнерго присоединиться к соглашению с ОПЕК: за точку отсчета выбрана среднесуточная добыча октября, за этот период мы увеличили добычу нефти на 10%, поэтому даже сокращение на 2,7% в среднем по году нам дает возможность увеличить добычу", - сказал он.
 
"Мы планировали, что будем наращивать добычу нефти в 2017 году более агрессивно и энергично, но в связи с договоренностями темпы роста будут ниже, чем мы первоначально планировали", - подчеркнул Дюков.
 
Отвечая на вопрос, каким образом "Газпром нефть" будет снижать добычу в рамках договоренностей с ОПЕК, Дюков отметил, что компания может регулировать производительность некоторых скважин. "Есть фонд скважин, производительность которых можем менять и делать это достаточно быстро. Регулируя производительность, мы можем регулировать добычу на том или ином месторождении", - пояснил он.
 
Также Дюков отметил, что есть низкоэффективные скважины, добыча на которых может быть остановлена. "Вполне возможно, что по ряду скважин будет принято решение о их временной приостановке. Как будет приниматься решение, это будет зависеть от того, чтобы сделать это максимально экономически эффективно для нас", - сказал он.
 
Глава "Газпром нефти" добавил, что компания согласилась на сокращение добычи, так как все участники рынка заинтересованы в снижении волатильности на рынке нефти и большей стабильности.
 
Принятые решения
 
Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.
 
РФ в первом полугодии следующего года снизит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. В марте Россия сократит добычу уже на 200 тыс. баррелей в сутки, а к концу апреля выйдет на сокращение в объеме 300 тыс. баррелей ежесуточно.
 
Министр энергетики России Александр Новак сообщал, что компании, добывающие 90%
нефти в России, подтвердили свою готовность в первом полугодии 2017 года добровольно снижать добычу пропорционально своим долям относительно октября 2016 года, мониторинг сокращения будет проводиться два раза в месяц. По его словам, сокращение будет пропорционально объемам добычи компаний, и условия для всех будут равными.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547614/

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"Газпром нефть" в 2017 г. увеличит добычу нефти менее агрессивно, чем планировала - до 5%

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:26   
"Газпром нефть" в 2017 году намерена увеличить добычу нефти на 4,5-5%, углеводородов - на 4-4,5%. До соглашения по сокращению добычи нефти, которое Россия заключила со странами ОПЕК и 10 другими государствами, план роста добычи был более агрессивным, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
 
"Мы планируем, что рост объемов добычи составит порядка 4-4,5% по углеводородам, 4,5-5% по жидким - нефти и газовому конденсату. В основном это будет рост добычи по нефти. Хочу объяснить, почему добыча вырастет, несмотря на рекомендации Минэнерго присоединиться к соглашению с ОПЕК: за точку отсчета выбрана среднесуточная добыча октября, за этот период мы увеличили добычу нефти на 10%, поэтому даже сокращение на 2,7% в среднем по году нам дает возможность увеличить добычу", - сказал он.
 
"Мы планировали, что будем наращивать добычу нефти в 2017 году более агрессивно и энергично, но в связи с договоренностями темпы роста будут ниже, чем мы первоначально планировали", - подчеркнул Дюков.
 
Отвечая на вопрос, каким образом "Газпром нефть" будет снижать добычу в рамках договоренностей с ОПЕК, Дюков отметил, что компания может регулировать производительность некоторых скважин. "Есть фонд скважин, производительность которых можем менять и делать это достаточно быстро. Регулируя производительность, мы можем регулировать добычу на том или ином месторождении", - пояснил он.
 
Также Дюков отметил, что есть низкоэффективные скважины, добыча на которых может быть остановлена. "Вполне возможно, что по ряду скважин будет принято решение о их временной приостановке. Как будет приниматься решение, это будет зависеть от того, чтобы сделать это максимально экономически эффективно для нас", - сказал он.
 
Глава "Газпром нефти" добавил, что компания согласилась на сокращение добычи, так как все участники рынка заинтересованы в снижении волатильности на рынке нефти и большей стабильности.
 
Принятые решения
 
Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.
 
РФ в первом полугодии следующего года снизит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. В марте Россия сократит добычу уже на 200 тыс. баррелей в сутки, а к концу апреля выйдет на сокращение в объеме 300 тыс. баррелей ежесуточно.
 
Министр энергетики России Александр Новак сообщал, что компании, добывающие 90%
нефти в России, подтвердили свою готовность в первом полугодии 2017 года добровольно снижать добычу пропорционально своим долям относительно октября 2016 года, мониторинг сокращения будет проводиться два раза в месяц. По его словам, сокращение будет пропорционально объемам добычи компаний, и условия для всех будут равными.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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