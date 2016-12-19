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Цены на нефть

Нефть дорожает на оптимизме инвесторов по сокращению добычи

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:19    
Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне оптимистического настроя инвесторов относительно грядущего сокращения добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
 
По состоянию на 13.10 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% — до 55,92 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,36% — до 53,21 доллара за баррель.
 
Нефть торгуется в плюсе, поскольку рынок занял выжидательную позицию менее чем за неделю до вступления в силу первой за 15 лет сделки по сокращению добычи нефти, заключенной между ОПЕК и странами вне картеля. Было решено сократить добычу ОПЕК на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Уже 10 декабря не входящие в картель страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с 1 января 2017 года. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.
 
Ряд аналитиков уверены, что в первой половине 2017 года "черное золото" будет стоить выше 60 долларов за баррель. "На данный момент большинство участников рынка оптимистичны в том, что страны будут соблюдать установленные квоты в течение первых нескольких месяцев", — приводит агентство MarketWatch мнение специалиста по нефтегазовой сфере SCI International Гао Цзяна (Gao Jian).
 
Тем не менее, эксперты отмечают, что существуют факторы, которые могут помешать цели ОПЕК сократить добычу. Помимо высокого уровня запасов нефти, аналитики выделяют также и рост числа буровых установок в США. Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 декабря рабочей недели число буровых установок в США выросло на 16 штук, или на 2,5%, до 653 единиц, а нефтяных — на 13 единиц, или на 2,5%, до 523 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 2,4%, и составило 129 штук.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547613/

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Нефть дорожает на оптимизме инвесторов по сокращению добычи

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:19   
Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне оптимистического настроя инвесторов относительно грядущего сокращения добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
 
По состоянию на 13.10 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% — до 55,92 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,36% — до 53,21 доллара за баррель.
 
Нефть торгуется в плюсе, поскольку рынок занял выжидательную позицию менее чем за неделю до вступления в силу первой за 15 лет сделки по сокращению добычи нефти, заключенной между ОПЕК и странами вне картеля. Было решено сократить добычу ОПЕК на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Уже 10 декабря не входящие в картель страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с 1 января 2017 года. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.
 
Ряд аналитиков уверены, что в первой половине 2017 года "черное золото" будет стоить выше 60 долларов за баррель. "На данный момент большинство участников рынка оптимистичны в том, что страны будут соблюдать установленные квоты в течение первых нескольких месяцев", — приводит агентство MarketWatch мнение специалиста по нефтегазовой сфере SCI International Гао Цзяна (Gao Jian).
 
Тем не менее, эксперты отмечают, что существуют факторы, которые могут помешать цели ОПЕК сократить добычу. Помимо высокого уровня запасов нефти, аналитики выделяют также и рост числа буровых установок в США. Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 декабря рабочей недели число буровых установок в США выросло на 16 штук, или на 2,5%, до 653 единиц, а нефтяных — на 13 единиц, или на 2,5%, до 523 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 2,4%, и составило 129 штук.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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