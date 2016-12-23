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Российские компании

"Газпром нефть" может остановить ряд скважин

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:11    
"Газпром нефть" в 2017 г. может остановить добычу на ряде скважин, однако основное снижение добычи будет за счет замедления темпов роста, заявил глава компании Александр Дюков.
 
"Есть, безусловно, и так называемые хвостовые скважины, добыча на которых маржинальная. Вполне возможно, что по ряду скважин может быть принято решение о временной приостановке их работы. Это задача определенной оптимизации, с тем чтобы получить максимальный для нас экономический результат. Конечно, каждая скважина и месторождение имеет свою экономику", - сказал Дюков.
 
По его словам, в основном "Газпром нефть" будет сокращать добычу за счет уменьшения темпов ее роста, хотя изначально планировала наращивать ее в 2017 г.
 
Россия в рамках договоренностей стран ОПЕК и других нефтедобывающих государств взяла на себя обязательство сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 г. с возможностью продления.
 
"Газпром нефть" летом остановит добычу на нефтяной платформе Приразломная на три месяца для технического перевооружения.
 
"Добыча (на Приразломной - прим. ред.) будет остановлена на три месяца в связи с работами по техперевооружению платформы, которое позволит проводить более эффективную работу", - сказал Дюков, добавив, что работы по перевооружению будут проводиться летом.
 
По его словам, работы будут проводиться в основном американскими компаниями.
 
"Газпром нефть" заложила в бизнес-план на 2017 г. цену нефти Urals на уровне $48 за баррель, курс доллара - в 63,3 руб.
 
"В свой бизнес-план заложили макропараметры, рекомендованные Минэкономразвития: 48 Urals и 63,3 - курс", - сказал Дюков.
 
Минэкономразвития РФ в варианте макропрогноза экономики РФ "базовый+" ожидает среднегодовую цену на нефть Urals в $48 за баррель в 2017 г., курс доллара - на уровне 63,3 руб.
 
"Но, естественно, если говорить о нашем бизнес-плане, рассматривается кроме базового сценария еще несколько сценариев с разной ценой и курсом", - заключил Дюков.
 
Дюков отметил, что добыча на месторождении вырастет в 2017 г. до 2,5-2,6 млн тонн с 2,1 млн тонн в 2016 г., несмотря на трехмесячную остановку.
 
Приразломное - первое и пока единственное месторождение на российском шельфе Арктики, где ведется добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 г. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 г. Всего с начала разработки месторождения европейским потребителям отгружено уже более 10 млн баррелей нефти. Извлекаемые запасы нефти месторождения превышают 70 млн тонн.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547612/

Ирак не просил "Газпром нефть" снизить добычу нефти в стране - ДюковНефть дорожает на оптимизме инвесторов по сокращению добычи
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"Газпром нефть" может остановить ряд скважин

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:11   
"Газпром нефть" в 2017 г. может остановить добычу на ряде скважин, однако основное снижение добычи будет за счет замедления темпов роста, заявил глава компании Александр Дюков.
 
"Есть, безусловно, и так называемые хвостовые скважины, добыча на которых маржинальная. Вполне возможно, что по ряду скважин может быть принято решение о временной приостановке их работы. Это задача определенной оптимизации, с тем чтобы получить максимальный для нас экономический результат. Конечно, каждая скважина и месторождение имеет свою экономику", - сказал Дюков.
 
По его словам, в основном "Газпром нефть" будет сокращать добычу за счет уменьшения темпов ее роста, хотя изначально планировала наращивать ее в 2017 г.
 
Россия в рамках договоренностей стран ОПЕК и других нефтедобывающих государств взяла на себя обязательство сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 г. с возможностью продления.
 
"Газпром нефть" летом остановит добычу на нефтяной платформе Приразломная на три месяца для технического перевооружения.
 
"Добыча (на Приразломной - прим. ред.) будет остановлена на три месяца в связи с работами по техперевооружению платформы, которое позволит проводить более эффективную работу", - сказал Дюков, добавив, что работы по перевооружению будут проводиться летом.
 
По его словам, работы будут проводиться в основном американскими компаниями.
 
"Газпром нефть" заложила в бизнес-план на 2017 г. цену нефти Urals на уровне $48 за баррель, курс доллара - в 63,3 руб.
 
"В свой бизнес-план заложили макропараметры, рекомендованные Минэкономразвития: 48 Urals и 63,3 - курс", - сказал Дюков.
 
Минэкономразвития РФ в варианте макропрогноза экономики РФ "базовый+" ожидает среднегодовую цену на нефть Urals в $48 за баррель в 2017 г., курс доллара - на уровне 63,3 руб.
 
"Но, естественно, если говорить о нашем бизнес-плане, рассматривается кроме базового сценария еще несколько сценариев с разной ценой и курсом", - заключил Дюков.
 
Дюков отметил, что добыча на месторождении вырастет в 2017 г. до 2,5-2,6 млн тонн с 2,1 млн тонн в 2016 г., несмотря на трехмесячную остановку.
 
Приразломное - первое и пока единственное месторождение на российском шельфе Арктики, где ведется добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 г. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 г. Всего с начала разработки месторождения европейским потребителям отгружено уже более 10 млн баррелей нефти. Извлекаемые запасы нефти месторождения превышают 70 млн тонн.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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