«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:03

Ирак не обращался к "Газпром нефти" с предложением сократить добычу нефти в стране, выход на полку добычи месторождения Бадра запланирован на 2018 г., сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.



"Мы не получали рекомендаций со стороны министерства сократить добычу. Ранее министерство нефти рекомендовало снизить число буровых, вместо 7 будет 4, поэтому на полку мы выйдем не в 2017 г., а в 2018 г., это 115 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.



В Ираке "Газпром нефть" участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся в Курдском регионе.



Gazprom Neft Middle East владеет долями в блоках Halabja, Shakal и Garmian. Доля "Газпром нефти" в блоках Halabja и Shakal составляет 80% (оставшаяся часть - у правительства Курдского региона). На блоке Shakal пробурены две поисковые скважины, в настоящее время завершено выполнение дополнительного объема сейсморазведочных работ 3D, заканчивается обработка и интерпретация данных. На блоке Halabja заканчивается интерпретация данных сейсморазведки 2D, выполненной в 2015 г.



Доля "Газпром нефти" в блоке Garmian составляет 40%. На блоке продолжается доразведка открытого месторождения и подготовка к его полномасштабному освоению.



Четвертый проект "Газпром нефти" в Ираке - разработка месторождения Бадра, расположенного на территории провинции Вассит на востоке Ирака. По предварительным оценкам, геологические запасы Бадры составляют 3 млрд баррелей нефти. "Газпром нефть" является оператором проекта и владеет долей в 30%. Коммерческая добыча сырья на Бадре началась в августе 2014 г.



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