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Нефтегазодобыча

Ирак не просил "Газпром нефть" снизить добычу нефти в стране - Дюков

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:03    
Ирак не обращался к "Газпром нефти" с предложением сократить добычу нефти в стране, выход на полку добычи месторождения Бадра запланирован на 2018 г., сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
 
"Мы не получали рекомендаций со стороны министерства сократить добычу. Ранее министерство нефти рекомендовало снизить число буровых, вместо 7 будет 4, поэтому на полку мы выйдем не в 2017 г., а в 2018 г., это 115 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.
 
В Ираке "Газпром нефть" участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся в Курдском регионе.
 
Gazprom Neft Middle East владеет долями в блоках Halabja, Shakal и Garmian. Доля "Газпром нефти" в блоках Halabja и Shakal составляет 80% (оставшаяся часть - у правительства Курдского региона). На блоке Shakal пробурены две поисковые скважины, в настоящее время завершено выполнение дополнительного объема сейсморазведочных работ 3D, заканчивается обработка и интерпретация данных. На блоке Halabja заканчивается интерпретация данных сейсморазведки 2D, выполненной в 2015 г.
 
Доля "Газпром нефти" в блоке Garmian составляет 40%. На блоке продолжается доразведка открытого месторождения и подготовка к его полномасштабному освоению.
 
Четвертый проект "Газпром нефти" в Ираке - разработка месторождения Бадра, расположенного на территории провинции Вассит на востоке Ирака. По предварительным оценкам, геологические запасы Бадры составляют 3 млрд баррелей нефти. "Газпром нефть" является оператором проекта и владеет долей в 30%. Коммерческая добыча сырья на Бадре началась в августе 2014 г.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547611/

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Ирак не просил "Газпром нефть" снизить добычу нефти в стране - Дюков

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 22:03   
Ирак не обращался к "Газпром нефти" с предложением сократить добычу нефти в стране, выход на полку добычи месторождения Бадра запланирован на 2018 г., сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
 
"Мы не получали рекомендаций со стороны министерства сократить добычу. Ранее министерство нефти рекомендовало снизить число буровых, вместо 7 будет 4, поэтому на полку мы выйдем не в 2017 г., а в 2018 г., это 115 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.
 
В Ираке "Газпром нефть" участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся в Курдском регионе.
 
Gazprom Neft Middle East владеет долями в блоках Halabja, Shakal и Garmian. Доля "Газпром нефти" в блоках Halabja и Shakal составляет 80% (оставшаяся часть - у правительства Курдского региона). На блоке Shakal пробурены две поисковые скважины, в настоящее время завершено выполнение дополнительного объема сейсморазведочных работ 3D, заканчивается обработка и интерпретация данных. На блоке Halabja заканчивается интерпретация данных сейсморазведки 2D, выполненной в 2015 г.
 
Доля "Газпром нефти" в блоке Garmian составляет 40%. На блоке продолжается доразведка открытого месторождения и подготовка к его полномасштабному освоению.
 
Четвертый проект "Газпром нефти" в Ираке - разработка месторождения Бадра, расположенного на территории провинции Вассит на востоке Ирака. По предварительным оценкам, геологические запасы Бадры составляют 3 млрд баррелей нефти. "Газпром нефть" является оператором проекта и владеет долей в 30%. Коммерческая добыча сырья на Бадре началась в августе 2014 г.
 

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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