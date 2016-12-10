Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 27 декабря 2016 года, вторник , 22:09:38 мск
Нефть, Brent: $55.16 0
Валюта:    60.91 +0,06    63.73 +0,19
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.97 Мб информации:

  • 531090 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Экология

Путин: ущерб РФ от экологических проблем - 6% ВВП

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:54    
Экономический ущерб России от нерешенных экологических проблем доходит до 6% ВВП, заявил президент Владимир Путин во вторник на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России.
 
"По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей - до 15%", - отметил глава государства.
 
"Работа предстоит долгосрочная – на 20, на 30 лет и более. Но если не начинать масштабные мероприятия по этому направлению, то мы будем вечно топтаться на месте, ссылаясь на то, что денег не хватает на решение текущих задач, – это не даст нам перейти к решению задач стратегического характера. На потом откладывать уже невозможно. Напомню, что наступающий год объявлен годом экологии, а экологическое направление как приоритетное заложено и в недавно утвержденной стратегии научно-технологического развития России", - подчеркнул Путин.
 
"Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий. Ряд крупных компаний уже реализуют свои программы по охране окружающей среды, но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание".
 
Глава государства назвал и другую проблему - свалки мусора: "Еще одна важная задача – обезвреживание отходов производства и потребления. Их общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где придется и как придется. И такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров".
 
"Законодательно уже введены жесткие нормы утилизации и обезвреживания коммунальных отходов", - напомнил Путин, но признал, что вступление в силу этих норм пока откладывается.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547609/

Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL, утверждает PGNiG"Нафтогаз" планирует начать закупку газа на деньги ВБ в начале 2017 года
Просмотров: 56
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
22:03 · Ирак не просил "Газпром нефть" снизить добычу нефти в стране - Дюков
21:54 · Путин: ущерб РФ от экологических проблем - 6% ВВП
21:47 · Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL, утверждает PGNiG
21:40 · Литва требует прозрачности хода строительства БелАЭС - Минэнерго Литвы
21:33 · Банк Японии готов поглотить фондовый рынок страны
21:26 · Крупный российски бизнес пожаловался в ФАС на Visa и Mastercard
21:19 · Власти Крыма рассказали, на какие нужды пойдет газ с материка
21:12 · ОАК и ОДК получат более 2,3 млрд руб. из дивидендов "Роснефтегаза" на создание самолета Ил-114
21:05 · Комитет по мониторингу добычи нефти стран ОПЕК и вне ОПЕК соберется 13 января в Абу-Даби - СМИ
20:58 · Киев будет добиваться создания панели арбитров ВТО по транзиту через Россию
20:52 · Наладит ли Генри Киссинджер отношения России и США
20:46 · "Газпром нефть" не видит оснований для повышения налогов на отрасль
20:39 · ФНС: поступления в бюджет от взимания налогов растут
20:32 · Суд ЕС приостановил решение ЕК по доступу "Газпрома" к OPAL
20:26 · СМИ: в Госдуме предлагают вернуть колхозы

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Путин: ущерб РФ от экологических проблем - 6% ВВП

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:54   
Экономический ущерб России от нерешенных экологических проблем доходит до 6% ВВП, заявил президент Владимир Путин во вторник на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России.
 
"По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей - до 15%", - отметил глава государства.
 
"Работа предстоит долгосрочная – на 20, на 30 лет и более. Но если не начинать масштабные мероприятия по этому направлению, то мы будем вечно топтаться на месте, ссылаясь на то, что денег не хватает на решение текущих задач, – это не даст нам перейти к решению задач стратегического характера. На потом откладывать уже невозможно. Напомню, что наступающий год объявлен годом экологии, а экологическое направление как приоритетное заложено и в недавно утвержденной стратегии научно-технологического развития России", - подчеркнул Путин.
 
"Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий. Ряд крупных компаний уже реализуют свои программы по охране окружающей среды, но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание".
 
Глава государства назвал и другую проблему - свалки мусора: "Еще одна важная задача – обезвреживание отходов производства и потребления. Их общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где придется и как придется. И такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров".
 
"Законодательно уже введены жесткие нормы утилизации и обезвреживания коммунальных отходов", - напомнил Путин, но признал, что вступление в силу этих норм пока откладывается.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 