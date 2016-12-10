«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:54

Экономический ущерб России от нерешенных экологических проблем доходит до 6% ВВП, заявил президент Владимир Путин во вторник на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России.



"По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей - до 15%", - отметил глава государства.



"Работа предстоит долгосрочная – на 20, на 30 лет и более. Но если не начинать масштабные мероприятия по этому направлению, то мы будем вечно топтаться на месте, ссылаясь на то, что денег не хватает на решение текущих задач, – это не даст нам перейти к решению задач стратегического характера. На потом откладывать уже невозможно. Напомню, что наступающий год объявлен годом экологии, а экологическое направление как приоритетное заложено и в недавно утвержденной стратегии научно-технологического развития России", - подчеркнул Путин.



"Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий. Ряд крупных компаний уже реализуют свои программы по охране окружающей среды, но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание".



Глава государства назвал и другую проблему - свалки мусора: "Еще одна важная задача – обезвреживание отходов производства и потребления. Их общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где придется и как придется. И такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров".



"Законодательно уже введены жесткие нормы утилизации и обезвреживания коммунальных отходов", - напомнил Путин, но признал, что вступление в силу этих норм пока откладывается.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547609/ Источник: Вести ← Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL, утверждает PGNiG "Нафтогаз" планирует начать закупку газа на деньги ВБ в начале 2017 года → Новости net.finam.ru