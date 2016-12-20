Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 27 декабря 2016 года, вторник , 22:10:00 мск
Нефть, Brent: $55.16 0
Валюта:    60.91 +0,06    63.73 +0,19
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.97 Мб информации:

  • 531090 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Газопроводы

Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL, утверждает PGNiG

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:47    
Европейский суд принял иск крупнейшей польской энергетической компании PGNiG, которая в начале месяца посредством своей дочерней фирмы PST, действующей на немецком рынке, оспорила в Европейском суде решение Еврокомиссии, одобрившей исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом дав возможность "Газпрому" увеличить прокачку газа в Европу. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава польской компании Петр Возняк.
 
По его словам, Европейский суд принял запрос PGNiG, настаивающей на том, чтобы выполнение решения Еврокомиссии по OPAL было приостановлено. "Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение до момента его рассмотрения Европейским судом", - сказал Возняк.
 
Свой иск польская компания подала 4 декабря. "Мы считаем, что решение ЕК ударяет по нашим интересам и нарушает действующие в ЕС нормы в сфере конкуренции, защиты интересов третьих сторон, нормы пропорциональности, а также положения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной", - отметил тогда Возняк. По его словам, польская сторона недовольна, что решение ЕК до сих пор не опубликовано. "Мы не можем его оценить", - указал Возняк, подчеркнув, что от Еврокомиссии было получено пояснение, что "решение не готово к публикации, так как нужно исключить торговые данные".
 
Согласно опубликованному позднее пресс-релизу PGNiG, в состав жалобы включены 14 обвинений против Еврокомиссии, в том числе в нарушении договора о Европейском Союзе, а также директив Европарламента относительно правил внутреннего рынка природного газа.
 
Аналогичную жалобу спустя несколько дней в Европейский суд подало и польское правительство.
 
OPAL
 
Еврокомиссия 28 октября одобрила исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом, дав возможность "Газпрому" увеличить прокачку газа в Европу. Ранее "Газпром" имел право лишь на 50% его мощностей. Это ограничение было наложено Еврокомиссией в 2009 году. Решение даст возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40% мощностей.
 
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. метров дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Он находится в Германии и объединяет российский "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Строительство газопровода было завершено в 2011 году. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.
 
Позиция РФ
 
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что иск Польши по доступу "Газпрома" к газопроводу Opal не будет иметь последствий.
 
"Это выпад против "Северного потока - 2", России. Последствий не будет никаких.
Потому что, во-первых, они опоздали с подачей этого иска, а срок для оспаривания прошел, - сказал Чижов. - Во-вторых, думаю, что политизированность этого шага очевидна не только суду ЕС, но и каждому непредвзятому наблюдателю".
 
Ирина ПолинаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547608/

Литва требует прозрачности хода строительства БелАЭС - Минэнерго ЛитвыПутин: ущерб РФ от экологических проблем - 6% ВВП
Просмотров: 70
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
22:03 · Ирак не просил "Газпром нефть" снизить добычу нефти в стране - Дюков
21:54 · Путин: ущерб РФ от экологических проблем - 6% ВВП
21:47 · Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL, утверждает PGNiG
21:40 · Литва требует прозрачности хода строительства БелАЭС - Минэнерго Литвы
21:33 · Банк Японии готов поглотить фондовый рынок страны
21:26 · Крупный российски бизнес пожаловался в ФАС на Visa и Mastercard
21:19 · Власти Крыма рассказали, на какие нужды пойдет газ с материка
21:12 · ОАК и ОДК получат более 2,3 млрд руб. из дивидендов "Роснефтегаза" на создание самолета Ил-114
21:05 · Комитет по мониторингу добычи нефти стран ОПЕК и вне ОПЕК соберется 13 января в Абу-Даби - СМИ
20:58 · Киев будет добиваться создания панели арбитров ВТО по транзиту через Россию
20:52 · Наладит ли Генри Киссинджер отношения России и США
20:46 · "Газпром нефть" не видит оснований для повышения налогов на отрасль
20:39 · ФНС: поступления в бюджет от взимания налогов растут
20:32 · Суд ЕС приостановил решение ЕК по доступу "Газпрома" к OPAL
20:26 · СМИ: в Госдуме предлагают вернуть колхозы

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL, утверждает PGNiG

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:47   
Европейский суд принял иск крупнейшей польской энергетической компании PGNiG, которая в начале месяца посредством своей дочерней фирмы PST, действующей на немецком рынке, оспорила в Европейском суде решение Еврокомиссии, одобрившей исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом дав возможность "Газпрому" увеличить прокачку газа в Европу. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава польской компании Петр Возняк.
 
По его словам, Европейский суд принял запрос PGNiG, настаивающей на том, чтобы выполнение решения Еврокомиссии по OPAL было приостановлено. "Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение до момента его рассмотрения Европейским судом", - сказал Возняк.
 
Свой иск польская компания подала 4 декабря. "Мы считаем, что решение ЕК ударяет по нашим интересам и нарушает действующие в ЕС нормы в сфере конкуренции, защиты интересов третьих сторон, нормы пропорциональности, а также положения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной", - отметил тогда Возняк. По его словам, польская сторона недовольна, что решение ЕК до сих пор не опубликовано. "Мы не можем его оценить", - указал Возняк, подчеркнув, что от Еврокомиссии было получено пояснение, что "решение не готово к публикации, так как нужно исключить торговые данные".
 
Согласно опубликованному позднее пресс-релизу PGNiG, в состав жалобы включены 14 обвинений против Еврокомиссии, в том числе в нарушении договора о Европейском Союзе, а также директив Европарламента относительно правил внутреннего рынка природного газа.
 
Аналогичную жалобу спустя несколько дней в Европейский суд подало и польское правительство.
 
OPAL
 
Еврокомиссия 28 октября одобрила исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом, дав возможность "Газпрому" увеличить прокачку газа в Европу. Ранее "Газпром" имел право лишь на 50% его мощностей. Это ограничение было наложено Еврокомиссией в 2009 году. Решение даст возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40% мощностей.
 
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. метров дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Он находится в Германии и объединяет российский "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Строительство газопровода было завершено в 2011 году. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.
 
Позиция РФ
 
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что иск Польши по доступу "Газпрома" к газопроводу Opal не будет иметь последствий.
 
"Это выпад против "Северного потока - 2", России. Последствий не будет никаких.
Потому что, во-первых, они опоздали с подачей этого иска, а срок для оспаривания прошел, - сказал Чижов. - Во-вторых, думаю, что политизированность этого шага очевидна не только суду ЕС, но и каждому непредвзятому наблюдателю".
 
Ирина Полина
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 