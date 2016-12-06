«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:40

Литва намерена и впредь требовать, чтобы ход работ на строящейся неподалеку от ее границы Белоруссией атомной электростанции (БелАЭС) был прозрачным и ясным для соседей. Об этом сегодня заявил журналистам Жигимантас Вайчюнас, министр энергетики в приступившем в середине декабря к работе правительстве балтийской республики.



По его словам, наметившееся потепление на политическом уровне в отношениях ЕС и Белоруссии Вильнюс должен "как исторический шанс" использовать в решении проблемных вопросов, связанных с БелАЭС. "Сотрудничество в конкретных областях должно быть увязано с прогрессом в этих сферах, с реализацией требования прозрачности при строительстве атомной электростанции", - сказал Вайчюнас.



Уступок со стороны Вильнюса, как отметил министр, не будет. Требование прозрачности "не может стать объектом какого-то переговорного обмена при обсуждении вопроса о выходе Литвы из системы БРЭЛЛ", - отметил он.



Соглашение о параллельном функционировании энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ) было подписано в 2001 году. Оно устанавливает общие принципы организации совместной работы электрического кольца, образованного сетями этих стран. Литва, строящая через Швецию и Польшу смычки на Запад, намерена отключиться от БРЭЛЛ и тем самым препятствовать экспорту в Европу электроэнергии БелАЭС, проект которой она критикует.



Он начат Белоруссией в 2009 году в Островце (Гродненская область) в 50 км от Вильнюса. Литва утверждает, что Минск не представил исчерпывающую оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований в сфере безопасности ядерной энергетики. Белоруссия со своей стороны гарантирует, что обеспечит на станции самые высокие стандарты безопасности. Литва настаивает, чтобы это подтвердили международные эксперты.



Владимир ИвановПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547607/ Источник: "ТАСС" ← Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL, утверждает PGNiG → Новости net.finam.ru