«Нефть России», 28.12.16, Москва, 00:04 Последние два года российские банки проверяли на себе теорию Дарвина, проходя естественный отбор в условиях высокой ключевой ставки, падения цен на нефть, снижения ВВП и перестройки надзора. В 2017 году банки продолжат бороться за существование, и выживут лишь те, кто сможет приспособиться к усилению конкуренции, снижению маржинальности бизнеса и ужесточению регулирования.



ЦБ РФ и банки сходятся во мнении, что сектор в 2016 году частично преодолел финансовый кризис, но о полном восстановлении пока речи нет. Прибыль за 11 месяцев составила 788 млрд рублей, расходы на резервы и просрочка снизились, дефолтов в корпоративном секторе стало меньше, но кредитование почти не растет.



"Можно говорить, пик роста просроченных кредитов пройден, как в розничном, так и корпоративном кредитовании. Банковская система даже без учета Сбербанка перешла к прибыльности. Однако говорить о полном преодолении кризиса еще рано", - считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.



С ним соглашается финансовый директор Абсолют банка Анатолий Фогельгезанг. "Пока еще рано говорить об окончательном восстановлении банковской системы от последствий финансового кризиса. Но при этом мы видим позитивные тренды, свидетельствующие о том, что банки постепенно справляются с негативными последствиями кризиса", - говорит он, указывая, что процентная маржа постепенно восстанавливается до докризисного уровня и банки сформировали большую часть резервов по кредитам заемщиков.



Почти для сотни кредитных организаций 2016 год стал последним годом деятельности, для других банков он открыл новые перспективы развития. "В целом ситуация на рынке улучшилась. И хотя количество банков за год уменьшилось, но для тех кредитных организаций, которые правильно модифицировали свою деятельность, появились новые возможности роста", - считает председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.



Консолидация рынка происходит не только в результате агрессивной стратегии регулятора - банки и сами не прочь сократить издержки за счет слияний. Следующий год должен стать последним для ВТБ 24, банка, с которого больше десяти лет назад началось превращение ВТБ из узко специализированной организации в многопрофильную банковскую группу. Наверняка не оставят рынок без новостей главные консолидаторы - "Открытие" и Бинбанк, будет отстаивать статус крупнейшего частного банка Альфа-банк. И только Сбербанк остается спокойным среди бурь. Впрочем, неиссякаемая энергия и восприимчивость к новым веяниям его руководителя Германа Грефа не позволит расслабиться ни конкурентам, ни собственным сотрудникам.



Каждый год - рекорд

Регулятор в 2016 году отличался особой жесткостью решений, сосредоточившись на закрытии банков и введении временных администраций: единственная санация, формально относящаяся к этому году (в марте Татфондбанк был назначен санатором банка "Советский"), была инициирована еще осенью 2015 года. А вот лицензий с начала года лишились почти сто банков (на сегодняшний день - 95).



ЦБ приступил к активной очистке финансового сектора от недобросовестных игроков с момента назначения Эльвиры Набиуллиной председателем Банка России летом 2013 года. С тех пор количество отозванных лицензий с каждым годом увеличивалось. В 2013 году российский банковский сектор недосчитался 32 кредитных организаций, в 2014 году потерял 86 игроков, в 2015 году его покинули 93 организации. 2016 год установит очередной рекорд.



При Сергее Игнатьеве, руководившем ЦБ на протяжении 11 лет (с марта 2002 по июнь 2013 года), массового отзыва лицензий у банков не наблюдалось. Пик отзывов за это время пришелся на 2006 год, когда банковский рынок покинули 59 игроков, наименьшее количество лицензий было отозвано в 2003 и 2011 годах - у 16 и 18 кредитных организаций соответственно.



Всего за 12 лет с 1 января 2002 года по 1 января 2014 года лицензии были отозваны у 394 кредитных организаций (если не учитывать 2013 год, то у 362 организаций). При этом за четыре года с 1 января 2013 года по 27 декабря 2016 года рынок покинули 306 игроков.



Участники рынка полагают, что процесс очистки сектора от недобросовестных игроков продолжится и в 2017 году. "Отзывается в среднем две лицензии в неделю на протяжении последних двух-трех лет, в следующем году ожидаем сохранение данного темпа", - сказал руководитель центра стратегической координации Росбанка Дмитрий Смирнов.



Михаил Матовников из Сбербанка напоминает, что в 2016 году с рынка ушел каждый восьмой банк, а в группе с 200-го до 500-го места по активам - почти каждый пятый. "Даже среди крупных банков, занимающих по размеру активов места с 21-го по 50-е - у одного банка отозвана лицензия, а в два ("Пересвет" и Татфонданк) введены временные администрации, то есть и в этой группе уровень дефолтов составляет 10%", - отметил эксперт.



Банк России в течение 2016 года несколько раз принимал решения о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов банков, но лицензии при этом не отзывал. Несмотря на то, что регулятор не сразу применил крайние меры к "Интеркоммерцу", Первому чешско-российскому банку, "БФГ-Кредиту", Росинтербанку, Военно-промышленному банку, впоследствии лицензии у них все же отозвал (в некоторых случаях буквально через несколько дней после введения временной администрации).



Среди самых резонансных надзорных событий года - отзыв лицензии Внешпромбанка и введение временной администрации в подконтрольный РПЦ банк "Пересвет". Ситуация в "Пересвете", как считают некоторые эксперты, обострила проблемы в Татфондбанке и по цепочке вызвала проблемы у других банков Татарстана.



Намерение ЦБ усилить надзор за банками в 2017 году, скорее всего, приведет к продолжению выявления недобросовестных игроков, считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.



"Мы полагаем, что процесс расчистки банковского рынка от недобросовестных участников продолжится в 2017 году. Вместе с тем продолжится и процесс укрупнения кредитных организаций для повышения их финансовой устойчивости и соответствия постоянно новым регуляторным требованиям Банка России. По нашему мнению, текущее количество кредитных организаций существенно превосходит потребность экономики РФ в кредитно-финансовой инфраструктуре, что приведет к ускорению процесса расчистки и консолидации банковского сектора", - считает Анатолий Фогельгезанг из Абсолют банка.



Массовый отзыв лицензий требует и значительных средств для выплаты вкладчикам. Если раньше фонд страхования вкладов (ФСВ) пополнялся в основном за счет банковских взносов, то теперь он формируется преимущественно за счет кредитов ЦБ. Совет директоров АСВ в октябре одобрил очередное увеличение лимита по кредиту Банка России для фонда до 820 млрд рублей с 600 млрд рублей. При этом из них АСВ по данным на середину октября уже выбрало 444 млрд рублей. Всего за девять месяцев 2016 года произошло 64 страховых случая с общим объемом страховой ответственности АСВ в размере 398,7 млрд рублей перед 1,39 млн вкладчиков.



Перемены в надзоре

Банк России в уходящем году провел самую масштабную кадровую встряску с момента прихода в ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Изменения затронули надзорный блок, который за последние три года, сопровождавшиеся массовой чисткой банковской системы и громкими крахами крупных банков, не раз подвергался критике со стороны профессионального сообщества. Надзор ругали за неспособность вовремя обнаружить проблему в банке, промедление с отзывом лицензии или неочевидные решения спасать кредитную организацию.



В середине октября первый зампред Дмитрий Тулин, отвечавший до этого за денежно-кредитную политику, стал куратором банковского регулирования и надзора, сменив на этой должности Алексея Симановского, занявшего пост советника председателя ЦБ. Одновременно Банк России покинул Михаил Сухов, курировавший деятельность департамента надзора за системно значимыми банками и департамента лицензирования деятельности и финоздоровления кредитных организаций.



"Мы проделали большую работу по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых участников рынка. Стало очевидно, что для решения накопившихся проблем недостаточно настройки и интенсификации работы в рамках существующей надзорной практики, необходима глубокая перестройка надзора, обновление всей системы", - говорила об изменениях в структуре ЦБ Эльвира Набиуллина.



ЦБ планирует централизовать банковский надзор, увеличив полномочия и усилив ответственность профильного департамента. Регулятор создал Службу анализа рисков (работает с 1 июля, но пока без руководителя), которая будет оценивать риски как для кредитных, так и некредитных организаций.



Кроме того, в структуре ЦБ планируется создать департамент ликвидации и оздоровления финансовых институтов, на базе которого будут реализовываться единые подходы для всех секторов финрынка, в частности, в вопросах допуска на финансовый рынок. Соответствующие департаменты, которые отвечали за эти вопросы по блоку кредитных и некредитных организаций, будут объединены в единый департамент допуска на финансовый рынок.



В декабре стало известно о назначении новым зампредом ЦБ Ольги Поляковой, занимавшей пост начальника Главного управления ЦБ РФ по ЦФО, и создании нового департамента - текущего надзора.



Кредиты нашли своих заемщиков

В этом году российские розничные банкиры смогли, наконец, вздохнуть спокойно. После тревожного прошлого года в этом году кредитный портфель по физлицам покажет пусть и небольшой, но все-таки прирост. Согласно статистике ЦБ, с 1 января по 1 декабря портфель кредитов гражданам в российском банковском секторе вырос на 1% и достиг 10,79 трлн рублей. Динамика не столь впечатляющая, вряд ли декабрь ее сильно изменит, но в 2015 году объем розничных кредитов на балансах банков и вовсе сократился на 5,7%.



Участники рынка сходятся во мнении, что прекратить стагнацию портфелей в банковском ритейле в этом году удалось благодаря госпрограмме субсидирования ипотечных ставок по ссудам на новостройки. Программа была запущена еще в марте 2015 года, но какое-то время банкам понадобилось как на организацию процесса выдачи по новым стандартам, так и на рассмотрение заявок потенциальных заемщиков.



Госпрограмма даже после продления действует только до конца 2016 года, но участники банковского рынка все равно оптимистично смотрят на перспективы жилищного кредитования в следующем году. "Рост кредитования населения в 2017 году может поддержать снижение ставок по ипотеке и увеличение числа кредитов на покупку недвижимости. Интерес банков к необеспеченному потребительскому кредитованию по-прежнему будет низким", - считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.



Он поясняет, что низкий уровень энтузиазма банкиров связан с высокими рисками в потребкредитовании, а также с регуляторными ограничениями, которые планирует ввести ЦБ в части повышенных коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам.



В конце ноября зампред ЦБ Василий Поздышев предупредил финансистов, что следующий год может быть непростым для розничных банков не только из-за коэффициентов. Он напомнил, что с нового года регулятор также намерен проводить выборочную проверку отдельных кредитов банков и экстраполяцию ее результатов на весь портфель однородных ссуд.



Тем не менее, в самих розничных банках смотрят на будущее с надеждой. "При отсутствии непредвиденных негативных экономических шоков можно ожидать, что мы увидим умеренный рост кредитования физлиц (до 5%), продолжение снижения доли просроченной задолженности и положительную динамику финрезультата российских розничных банков", - считает аналитик ХКФ банка Станислав Дужинский.



Вице-президент Почта банка Григорий Бабаджанян тоже ожидает, что в банковском ритейле сохранятся позитивные тренды 2016 года. "Это, прежде всего, смещение поведения населения в сторону сбережений, а также снижение просрочки по новым поколениям выдач кредитов", - отмечает он.



Несмотря на то, что объемы портфелей кредитов физлиц растут, проблема невыполнениями гражданами своих обязательств перед банками не дает снижаться доле проблемных долгов, считают в банке "Российский капитал". "Высокий уровень закредитованности населения не дает поводов для оптимизма. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать кардинального снижения просрочки в данном сегменте", - полагает зампред правления "Российского капитала" Михаил Березов.



Ситуация в потребительском кредитовании продолжит улучшаться, считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. "Возможно небольшое ухудшение в сегменте ипотеки. В части корпоративного кредитования мы ожидаем усиление сложностей в сегменте нежилой недвижимости", - отмечает он.



Нет поводов расслабляться и у вкладчиков. Параллельно с постепенным снижением ставки ЦБ и ставок по кредитам в 2017 году продолжит снижаться и доходность вкладов. В уходящем 2016 году эта тенденция наблюдалась одновременно с отзывом лицензий банков, где свои сбережения хранили немало россиян. Кроме того, остается актуальной проблема забалансовых, то есть неучтенных вкладов, для решения которой может быть создан специальный реестр, по которому сами клиенты смогут проверять наличие своего депозита. Если эта инициатива будет реализована, то, скорее всего, как раз в 2017 году.



Томительное ожидание роста

В кредитовании юрлиц в 2016 году дела обстояли хуже, чем в банковской рознице, признают финансисты и подтверждает статистика. По данным ЦБ, за первые 11 месяцев 2016 года корпоративные кредитные портфели российских банков сократились на 5,6% - до 31,437 трлн рублей. "Если по итогам четвертого квартала мы увидим рост корпоративного кредитования, то по итогам всего 2016 года корпоративный кредитный портфель банковской системы в лучшем случае покажет нулевой рост", - считает член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко.



Глава Сбербанка Герман Греф в начале декабря говорил журналистам, что кредитная организация ожидает восстановления спроса юрлиц на заемные средства в первом квартале 2017 года, тогда же он прогнозирует рост корпоративного портфеля как в банке, так и в целом по системе. По оценке Грефа, ставки по ссудам для предприятий уже достигли докризисного уровня, активно привлекать заемные средства компаниям не дают другие факторы. "Очень мало проектов новых. Есть сферы (более успешные - ИФ) - сельское хозяйство, "оборонка", а так очень маленькая инвестиционная активность, и это, наверное, самая основная причина, которая связана с падением портфеля", - считает топ-менеджер.



Михаил Березов из "Российского капитала" тоже отмечает отсутствие инвестиционного спроса со стороны юрлиц. "Компании чаще запрашивают средства на рефинансирование уже имеющихся долгов, а также на поддержание оборотов", - отметил он. В качестве положительного момента в корпоративном банковском бизнесе топ-менеджер отмечает замедление роста просрочки из-за улучшения платежной дисциплины предприятий. Действительно, год не был богат на громкие проблемные кейсы корпоративных заемщиков. "Мечел" согласовал план реструктуризации долгов с ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком в феврале 2016 года, "Трансаэро" еще с конца 2015 года прекратила полеты, в декабре прошлого года суд ввел в отношении перевозчика процедуру наблюдения. Среди крупных компаний, долговая нагрузка которых вызывает опасение, на данный момент можно отметить разве что "АвтоВАЗ" . Часть его долга перед Сбербанком в 16,5 млрд рублей реструктурирована на полтора года, остальное предполагается пролонгировать в первом квартале 2017 года.



На фоне отрицательной динамики портфелей корпоративных кредитов банкам все же удается постепенно улучшать качество ссуд на своих балансах. "В целом рост просроченной задолженности по кредитам в корпоративном секторе замедляется благодаря улучшению платежной дисциплины предприятий", - отмечает Михаил Березов из "Российского капитала". По данным ЦБ, за ноябрь объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился на 0,7%. Удельный вес просрочки в общем объеме кредитов юрлиц за последний месяц осени снизился с 6,8% до 6,7%.



"Надеемся, что в 2017 году больше отраслей вернутся обратно в "зеленую" зону. Например, в нашем портфеле в целом сейчас отраслевых ограничений практически нет. Однако остается, например, фактор концентрации рисков на крупнейшие группы или на отдельные отрасли", - говорит Оксана Панченко из Райффайзенбанка. Она уточняет, что в 2014-2015 годах довольно много отраслей с точки зрения рисков оказались в так называемой красно-желтой зоне. "Это значит, что банки устанавливали определенные ограничения по размеру лимитов на отрасль", - поясняет эксперт.



В Сбербанке полагают, что "самочувствие" отраслей в наступающем году будет дифференцированным. "Низкие темпы роста экономики на практике означают, что какие-то сектора будут расти, а какие-то продолжат падать. В этом отличие текущей ситуации от кризисов 1998 и 2008 годов, когда быстрый восстановительный рост затронул все сектора экономики", - отмечает Михаил Матовников. По его словам, продолжится консолидация в розничной торговле, в том числе в сегменте автодилеров. "Непростая ситуация сохранится в строительстве, секторе недвижимости, многих отраслях обрабатывающей промышленности", - считает главный аналитик Сбербанка. Примечательно, что в кризис 2008-2009 годов строительство, недвижимость и дилерский автобизнес также вошли в число наиболее проблемных секторов, заемщики которых существенно подпортили финансовые показатели российских банков.



Впрочем, за прошедшие годы банки пересмотрели свой подход к риск-менеджменту в корпоративном сегменте, поэтому можно ожидать меньших потерь на выходе из продолжающегося кризиса.



Планы на 2017 год

Банки не ожидают серьезных потрясений в 2017 году, но готовятся к усилению конкуренции в условиях снижающихся ставок, сохраняющейся макроэкономической неопределенности и ужесточения регулирования. По мнению банкиров, прибыль сектора в 2017 году может приблизиться к результату 2016 года (прогнозируется на уровне 1 трлн рублей), но маржинальность банковского бизнеса будет снижаться.



Отдельные кредитные организации в 2017 году даже смогут нарастить прибыль по сравнению с 2016 годом. "Мы ожидаем, что наиболее успешные банки смогут увеличить прибыль относительно 2016 года на фоне умеренных отчислений в резервы, плавного снижения ставок и ростов объемов кредитования. Конкуренция за качественного заемщика обострится еще больше. Банкам станет еще сложнее конкурировать со Сбербанком в корпоративном сегменте и ипотеке", - подчеркивает Сергей Хотимский из Совкомбанка.



"По сути, и в 2016, и в 2017 году рынок корпоративного кредитования - это рынок не банка-кредитора, а рынок клиента-заемщика. Вследствие обострения конкуренции у банков будет продолжаться снижение процентной маржи на качественном кредитном риске, и банкам нужно будет искать новые ниши для заработка", - считает старший вице-президент - главный управляющий директор по корпоративному бизнесу Альфа-банка Федор Сапронов.



Привлечение новых клиентов в рознице усложнится тем, что на рынке практически не осталось потенциальных клиентов, не охваченных услугами одного или нескольких банков, отмечает Григорий Бабаджанян из Почта банка.



"Высокий уровень банкротств банков ведет к росту нервозности клиентов, повышает риски неожиданного оттока средств, ведет к росту стоимости привлекаемых ресурсов и низкой маржинальности бизнеса. Поэтому для многих банков 2017 год будет крайне сложным. Вероятно сохранение высоких темпов отзыва лицензий", - указывает Михаил Матовников.



В 2017 году консолидация банковского сектора продолжится на фоне медленного роста рынка, стагнации спроса на кредиты и роста конкуренции между банками за качественных заемщиков, отмечает начальник управления стратегического планирования банка "Глобэкс" Нина Ольговская.



Среди наиболее важных регуляторных инициатив, которые вступят в силу в следующем году, банкиры называют новый норматив Н25 (ограничивающий кредитование связанных сторон), повышение надбавок к достаточности капитала в соответствии с "Базелем III", новые требования к резервированию кредитов, ужесточение регулирования в розничном сегменте.



"Мы видим усиление конкуренции в секторе, как со стороны государственных банков, так и сильных частных игроков. Все активнее предлагают некоторые банковские услуги финтех-компании. Усиливается регулирование отрасли, повышаются требования к качеству обслуживания со стороны клиентов (что особенно важно для поколений Y и Z)", - указывает руководитель центра стратегической координации Росбанка Дмитрий Смирнов.



Он также считает, что тенденция к консолидации отрасли сохранится, так как крупные и диверсифицированные структуры более устойчивы в кризис и будут пытаться нарастить объемы своего бизнеса неорганическим путем.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547606/