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Конфликты

Крупный российски бизнес пожаловался в ФАС на Visa и Mastercard

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:26    
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на возможные нарушения закона о защите конкуренции в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard, сообщили РИА Новости в ассоциации.
 
"РАТЭК подала жалобу в ФАС, а ведущие российские бизнес-объединения — такие, как "Опора России", АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) и АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) нас поддержали. Мы опасаемся, что Visa и Mastercard могут нарушать антимонопольное законодательство в установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии", — сообщил агентству представитель РАТЭК Антон Гуськов.
 
Суть жалобы
 
По данным ассоциации, доля безналичных платежей в РФ в общей денежной массе составляет только 29%, в то время как общий объем безналичного оборота в 2015 году составил 481 миллиард долларов, а доля безналичных платежей в развитых странах, таких, как Франция, Бельгия и Канада, составляет более 90%.
 
Как указывается в сообщении РАТЭК, один из главных факторов, сдерживающих рост безналичных платежей в России – высокая стоимость их обслуживания по сравнению с наличным оборотом. "Стоимость торговой уступки (эквайринга) для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг варьируется от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете намного выше и варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании", — говорится в сообщении.
 
Основную часть торговой уступки составляет межбанковская комиссия, которую получает банк, выпустивший карту, которой была произведена оплата покупки. "Величина этой ставки устанавливается международной платежной системой по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки. Ставки межбанковских комиссий сегодня варьируются от 0,5% до 2,1%. Причем, большая часть тарифов находится в закрытом режиме, например, тарифы платежной системы Visa в открытом доступе отсутствуют, тарифы Mastercard опубликованы", — добавляют в РАТЭК.
 
Дискриминация ритейлеров
 
По экспертным оценкам, которые приводятся в сообщении ассоциации, только за 2015 год уплата торговой уступки обошлась российским ритейлерам в сумму более 150 миллиардов рублей. "Небольшие ритейлеры, в том числе интернет-магазины, просто отказываются принимать безналичные платежи в силу высокой стоимости их обслуживания и предпочитают использовать наличный оборот, стимулируя развитие теневой экономики", — аргументируют в РАТЭК.
 
В ассоциации добавляют, что для операций, проводимых одной и той же банковской картой, установлены различные тарифы в зависимости от типов приобретаемых товаров и услуг, и самые высокие тарифы установлены для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары.
 
"Международные платежные системы создают дискриминационные условия для компаний, занятых в непродовольственном секторе, ставя их в неравное положение по сравнению прочими компаниями, для которых ставка межбанковской комиссии установлена на более низком уровне. При этом отсутствие каких-либо правил, регулирующих принципы формирования стоимости эквайринга для международных платежных систем на территории РФ, приводит к тому, что этот рынок регулируется самими системами, причем данное регулирование является абсолютно непрозрачным", — считают в РАТЭК.
 
В связи с этим РАТЭК просит ФАС провести проверку обоснованности принципов формирования существующих тарифов эквайринга международными платежными системами, предпринять шаги для повышения прозрачности принципов формирования стоимости эквайринга, а также повысить степень доступности эквайринга для бизнеса.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547604/

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Крупный российски бизнес пожаловался в ФАС на Visa и Mastercard

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:26   
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на возможные нарушения закона о защите конкуренции в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard, сообщили РИА Новости в ассоциации.
 
"РАТЭК подала жалобу в ФАС, а ведущие российские бизнес-объединения — такие, как "Опора России", АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) и АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) нас поддержали. Мы опасаемся, что Visa и Mastercard могут нарушать антимонопольное законодательство в установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии", — сообщил агентству представитель РАТЭК Антон Гуськов.
 
Суть жалобы
 
По данным ассоциации, доля безналичных платежей в РФ в общей денежной массе составляет только 29%, в то время как общий объем безналичного оборота в 2015 году составил 481 миллиард долларов, а доля безналичных платежей в развитых странах, таких, как Франция, Бельгия и Канада, составляет более 90%.
 
Как указывается в сообщении РАТЭК, один из главных факторов, сдерживающих рост безналичных платежей в России – высокая стоимость их обслуживания по сравнению с наличным оборотом. "Стоимость торговой уступки (эквайринга) для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг варьируется от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете намного выше и варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании", — говорится в сообщении.
 
Основную часть торговой уступки составляет межбанковская комиссия, которую получает банк, выпустивший карту, которой была произведена оплата покупки. "Величина этой ставки устанавливается международной платежной системой по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки. Ставки межбанковских комиссий сегодня варьируются от 0,5% до 2,1%. Причем, большая часть тарифов находится в закрытом режиме, например, тарифы платежной системы Visa в открытом доступе отсутствуют, тарифы Mastercard опубликованы", — добавляют в РАТЭК.
 
Дискриминация ритейлеров
 
По экспертным оценкам, которые приводятся в сообщении ассоциации, только за 2015 год уплата торговой уступки обошлась российским ритейлерам в сумму более 150 миллиардов рублей. "Небольшие ритейлеры, в том числе интернет-магазины, просто отказываются принимать безналичные платежи в силу высокой стоимости их обслуживания и предпочитают использовать наличный оборот, стимулируя развитие теневой экономики", — аргументируют в РАТЭК.
 
В ассоциации добавляют, что для операций, проводимых одной и той же банковской картой, установлены различные тарифы в зависимости от типов приобретаемых товаров и услуг, и самые высокие тарифы установлены для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары.
 
"Международные платежные системы создают дискриминационные условия для компаний, занятых в непродовольственном секторе, ставя их в неравное положение по сравнению прочими компаниями, для которых ставка межбанковской комиссии установлена на более низком уровне. При этом отсутствие каких-либо правил, регулирующих принципы формирования стоимости эквайринга для международных платежных систем на территории РФ, приводит к тому, что этот рынок регулируется самими системами, причем данное регулирование является абсолютно непрозрачным", — считают в РАТЭК.
 
В связи с этим РАТЭК просит ФАС провести проверку обоснованности принципов формирования существующих тарифов эквайринга международными платежными системами, предпринять шаги для повышения прозрачности принципов формирования стоимости эквайринга, а также повысить степень доступности эквайринга для бизнеса.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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