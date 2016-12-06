«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:19

Запуск газопровода Краснодарский край – Крым позволит стабилизировать газотранспортную систему полуострова, голубое топливо пойдет на нужды теплоэлектростанций, промышленных предприятий и населения, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Олег Казурин.



Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску газоснабжения крымского полуострова через газопровод Краснодарский край-Крым.



"Пуск газа в Крым – это дополнительные объемы газа, который в первую очередь пойдут на действующие ТЭЦ, а также, так как у нас есть отводы от этой газовой трубы, то у нас будет поступать газ, в том числе, для населения и других потребителей: завод "Титан", Крымский содовый завод", — сообщил РИА Новости Казурин.



По его словам, газопровод позволит стабилизировать газотранспортную систему республики. "У нас все-таки падение добычи есть по нашему "Черноморнефтегазу", поэтому как раз этот объем газа, который будет в трубе, он позволит выровнять давление и соответственно довести до нормального состояния подачу газа населению и другим потреблениям", — подчеркнул Казурин.



Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок голубого топлива к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Подрядчик — компания "Стройгазмонтаж". Диаметр газопровода 700 миллиметров с разветвлением на два участка диаметром 500 миллиметров. Длина подводной части составляет 16 километров.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547603/ Источник: РИА «Новости» ← ОАК и ОДК получат более 2,3 млрд руб. из дивидендов "Роснефтегаза" на создание самолета Ил-114 Крупный российски бизнес пожаловался в ФАС на Visa и Mastercard → Новости net.finam.ru