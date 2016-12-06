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Газ

Власти Крыма рассказали, на какие нужды пойдет газ с материка

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:19    
Запуск газопровода Краснодарский край – Крым позволит стабилизировать газотранспортную систему полуострова, голубое топливо пойдет на нужды теплоэлектростанций, промышленных предприятий и населения, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Олег Казурин.
 
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску газоснабжения крымского полуострова через газопровод Краснодарский край-Крым.
 
"Пуск газа в Крым – это дополнительные объемы газа, который в первую очередь пойдут на действующие ТЭЦ, а также, так как у нас есть отводы от этой газовой трубы, то у нас будет поступать газ, в том числе, для населения и других потребителей: завод "Титан", Крымский содовый завод", — сообщил РИА Новости Казурин.
 
По его словам, газопровод позволит стабилизировать газотранспортную систему республики. "У нас все-таки падение добычи есть по нашему "Черноморнефтегазу", поэтому как раз этот объем газа, который будет в трубе, он позволит выровнять давление и соответственно довести до нормального состояния подачу газа населению и другим потреблениям", — подчеркнул Казурин.
 
Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок голубого топлива к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Подрядчик — компания "Стройгазмонтаж". Диаметр газопровода 700 миллиметров с разветвлением на два участка диаметром 500 миллиметров. Длина подводной части составляет 16 километров.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547603/

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Власти Крыма рассказали, на какие нужды пойдет газ с материка

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:19   
Запуск газопровода Краснодарский край – Крым позволит стабилизировать газотранспортную систему полуострова, голубое топливо пойдет на нужды теплоэлектростанций, промышленных предприятий и населения, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Олег Казурин.
 
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску газоснабжения крымского полуострова через газопровод Краснодарский край-Крым.
 
"Пуск газа в Крым – это дополнительные объемы газа, который в первую очередь пойдут на действующие ТЭЦ, а также, так как у нас есть отводы от этой газовой трубы, то у нас будет поступать газ, в том числе, для населения и других потребителей: завод "Титан", Крымский содовый завод", — сообщил РИА Новости Казурин.
 
По его словам, газопровод позволит стабилизировать газотранспортную систему республики. "У нас все-таки падение добычи есть по нашему "Черноморнефтегазу", поэтому как раз этот объем газа, который будет в трубе, он позволит выровнять давление и соответственно довести до нормального состояния подачу газа населению и другим потреблениям", — подчеркнул Казурин.
 
Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок голубого топлива к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Подрядчик — компания "Стройгазмонтаж". Диаметр газопровода 700 миллиметров с разветвлением на два участка диаметром 500 миллиметров. Длина подводной части составляет 16 километров.

 


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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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