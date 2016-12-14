«Нефть России», 27.12.16, Москва, 21:05

Заседание комитета по контролю за сокращением добычи странами ОПЕК и не входящими в организацию странами-экспортерами нефти состоится 13 января в Абу-Даби (столица ОАЭ). Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, передает Bloomberg.



Для мониторинга достигнутых договоренностей о сокращении добычи нефти как внутри ОПЕК, так и со странами, не входящими в картель, был учрежден министерский контрольный комитет под председательством Кувейта. Первое заседание комитета планировалось провести в Кувейте.



Организация стран-экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 года подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.



РФ будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном.



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