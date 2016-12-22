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"Газпром нефть" не видит оснований для повышения налогов на отрасль
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:46
"Газпром нефть" не видит оснований для дополнительной налоговой нагрузки на отрасль в 2017 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Дюков.
Минфин в Основных направлениях налоговой политики на 2017-2019 годы предусмотрел увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль. Министерство предложило уточнить порядок расчета НДПИ на нефть, дополнив формулу его расчета новым слагаемым, определенным на 2017 год в размере 306 рублей, на 2018 год — 357 рублей и на 2019 год — 428 рублей. При этом в Минфине считают, что это не приведет к значительному повышению налоговой нагрузки на добычу нефти в целом.
"Мы не видим оснований для дополнительного повышения налогов на отрасль (в 2017 году — ред.)", — сказал Дюков, подчеркнув, что налоговая нагрузка нефтяной отрасли на данный момент является запредельной.
В то же время он не исключил возможного ослабления нагрузки, если договоренности РФ и ОПЕК по сокращению добычи нефти приведут к серьезному росту цены на нефть.
"Может быть, в течение следующего года, после того, как Минфин действительно увидит, что совместная работа Минэнерго и нефтяных компаний принесет бюджету дополнительные доходы, можно будет говорить о каком-то снятии частичном налоговой нагрузки", — сказал глава "Газпром нефти".
Кроме того, "Газпром нефть" и Минфин расходятся в оценке размера выпадающих доходов бюджета при введении НДД на пилотных проектах в нефтяной отрасли. "У нас не совпадают оценки в размере выпадающих доходов, они рассчитывают исходя из максимальной себестоимости добычи", — сказал Дюков, отметив, что размер компенсации должен быть значительно ниже того, который предлагает Минфин. Однако Дюков не уточнил конкретных цифр.