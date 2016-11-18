«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:39

В январе-ноябре бюджет получил 13 трлн руб. от взимания налогов, что на 4,5% больше, чем в январе-ноябре предыдущего года, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.



"Динамика поступлений демонстрирует положительный тренд. Если в первом полугодии 2016 г. налоговые поступления снизились на 1,3%, то за 11 месяцев 2016 г. зафиксирован прирост поступлений в консолидированный бюджет на 4,5%, или на 566 млрд руб. Таким образом, в бюджет поступило более 13 трлн руб.", - отметил Мишустин, сообщает "Интерфакс".



Между тем отрицательные темпы роста поступления НДПИ сохраняются, сборы в январе-ноябре оказались на 11,2% меньше, чем в январе-ноябре 2015 г. По остальным налогам объем поступлений увеличивается.



Так, сбор НДС за 11 месяцев вырос на 10% до 2,4 трлн руб. Мишустин объяснил такой рост, в частности, внедрением автоматизированной системы контроля АСК НДС. "При этом нельзя не отметить положительный эффект от АСК НДС на динамику поступления налога на прибыль, так как вычеты по НДС формируются по статьям затрат, которые включаются в состав расходов по налогу на прибыль. Таким образом, налогоплательщики, корректируя свои обязательства по НДС, одновременно корректируют их по налогу на прибыль", - пояснил Мишустин.



Поступления по налогу на прибыль составили в январе-ноябре 2,6 трлн руб. (+ 6,6%). "По ставке 20%, то есть поступления налога по результатам финансово-хозяйственной деятельности организаций - 2,3 трлн руб. Выросли на 11,6%", - отметил глава ФНС.



Поступления НДФЛ увеличились на 7,9% до 2,6 трлн. руб. "Динамика поступлений НДФЛ соответствует росту номинальной заработной платы, который за десять месяцев составил 7,9%. Это свидетельствует об эффективности администрирования налогов с заработной платы, а также эти цифры опровергают оценки ряда экспертов об увеличении выплат в конвертах и уводу их в "серый" сектор", - подчеркнул Мишустин.



Лидерами по темпам роста стали акцизы, их сбор увеличился в январе-ноябре на 27,6% до 1,2 трлн руб., в том числе поступление акцизов на крепкую алкогольную продукцию увеличилось на 26,6% до 146,3 млрд руб. Рост сбора акцизов стал следствием вывода из тени производства и оборота алкогольной продукции. Этим вопросом занималась межведомственная рабочая группа с участием Минфина, ФНС, Росалкогольрегулирования и правоохранительных органов, пояснил глава ФНС.



"Пресечены масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов. В результате поступления в отдельных субъектах Российской Федерации увеличились в несколько раз. Так, за 11 месяцев текущего года в Республике Северная Осетия - Алания акцизы на алкоголь выросли в девять раз, поступило на 3,1 млрд руб. больше. По Кабардино-Балкарской Республике рост на 20,3%, поступило на 1 млрд руб. больше", - заявил Мишустин.



Поступление налога на имущество организаций увеличилось на 7,2% и составило 749 млрд руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547597/ Источник: Вести ← Суд ЕС приостановил решение ЕК по доступу "Газпрома" к OPAL "Газпром нефть" не видит оснований для повышения налогов на отрасль → Новости net.finam.ru