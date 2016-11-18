Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 27 декабря 2016 года, вторник , 22:10:11 мск
Нефть, Brent: $55.16 0
Валюта:    60.91 +0,06    63.73 +0,19
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.97 Мб информации:

  • 531090 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Москва

ФНС: поступления в бюджет от взимания налогов растут

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:39    
В январе-ноябре бюджет получил 13 трлн руб. от взимания налогов, что на 4,5% больше, чем в январе-ноябре предыдущего года, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
 
"Динамика поступлений демонстрирует положительный тренд. Если в первом полугодии 2016 г. налоговые поступления снизились на 1,3%, то за 11 месяцев 2016 г. зафиксирован прирост поступлений в консолидированный бюджет на 4,5%, или на 566 млрд руб. Таким образом, в бюджет поступило более 13 трлн руб.", - отметил Мишустин, сообщает "Интерфакс".
 
Между тем отрицательные темпы роста поступления НДПИ сохраняются, сборы в январе-ноябре оказались на 11,2% меньше, чем в январе-ноябре 2015 г. По остальным налогам объем поступлений увеличивается.
 
Так, сбор НДС за 11 месяцев вырос на 10% до 2,4 трлн руб. Мишустин объяснил такой рост, в частности, внедрением автоматизированной системы контроля АСК НДС. "При этом нельзя не отметить положительный эффект от АСК НДС на динамику поступления налога на прибыль, так как вычеты по НДС формируются по статьям затрат, которые включаются в состав расходов по налогу на прибыль. Таким образом, налогоплательщики, корректируя свои обязательства по НДС, одновременно корректируют их по налогу на прибыль", - пояснил Мишустин.
 
Поступления по налогу на прибыль составили в январе-ноябре 2,6 трлн руб. (+ 6,6%). "По ставке 20%, то есть поступления налога по результатам финансово-хозяйственной деятельности организаций - 2,3 трлн руб. Выросли на 11,6%", - отметил глава ФНС.
 
Поступления НДФЛ увеличились на 7,9% до 2,6 трлн. руб. "Динамика поступлений НДФЛ соответствует росту номинальной заработной платы, который за десять месяцев составил 7,9%. Это свидетельствует об эффективности администрирования налогов с заработной платы, а также эти цифры опровергают оценки ряда экспертов об увеличении выплат в конвертах и уводу их в "серый" сектор", - подчеркнул Мишустин.
 
Лидерами по темпам роста стали акцизы, их сбор увеличился в январе-ноябре на 27,6% до 1,2 трлн руб., в том числе поступление акцизов на крепкую алкогольную продукцию увеличилось на 26,6% до 146,3 млрд руб. Рост сбора акцизов стал следствием вывода из тени производства и оборота алкогольной продукции. Этим вопросом занималась межведомственная рабочая группа с участием Минфина, ФНС, Росалкогольрегулирования и правоохранительных органов, пояснил глава ФНС.
 
"Пресечены масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов. В результате поступления в отдельных субъектах Российской Федерации увеличились в несколько раз. Так, за 11 месяцев текущего года в Республике Северная Осетия - Алания акцизы на алкоголь выросли в девять раз, поступило на 3,1 млрд руб. больше. По Кабардино-Балкарской Республике рост на 20,3%, поступило на 1 млрд руб. больше", - заявил Мишустин.
 
Поступление налога на имущество организаций увеличилось на 7,2% и составило 749 млрд руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547597/

Суд ЕС приостановил решение ЕК по доступу "Газпрома" к OPAL"Газпром нефть" не видит оснований для повышения налогов на отрасль
Просмотров: 129
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
22:03 · Ирак не просил "Газпром нефть" снизить добычу нефти в стране - Дюков
21:54 · Путин: ущерб РФ от экологических проблем - 6% ВВП
21:47 · Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL, утверждает PGNiG
21:40 · Литва требует прозрачности хода строительства БелАЭС - Минэнерго Литвы
21:33 · Банк Японии готов поглотить фондовый рынок страны
21:26 · Крупный российски бизнес пожаловался в ФАС на Visa и Mastercard
21:19 · Власти Крыма рассказали, на какие нужды пойдет газ с материка
21:12 · ОАК и ОДК получат более 2,3 млрд руб. из дивидендов "Роснефтегаза" на создание самолета Ил-114
21:05 · Комитет по мониторингу добычи нефти стран ОПЕК и вне ОПЕК соберется 13 января в Абу-Даби - СМИ
20:58 · Киев будет добиваться создания панели арбитров ВТО по транзиту через Россию
20:52 · Наладит ли Генри Киссинджер отношения России и США
20:46 · "Газпром нефть" не видит оснований для повышения налогов на отрасль
20:39 · ФНС: поступления в бюджет от взимания налогов растут
20:32 · Суд ЕС приостановил решение ЕК по доступу "Газпрома" к OPAL
20:26 · СМИ: в Госдуме предлагают вернуть колхозы

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

ФНС: поступления в бюджет от взимания налогов растут

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:39   
В январе-ноябре бюджет получил 13 трлн руб. от взимания налогов, что на 4,5% больше, чем в январе-ноябре предыдущего года, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
 
"Динамика поступлений демонстрирует положительный тренд. Если в первом полугодии 2016 г. налоговые поступления снизились на 1,3%, то за 11 месяцев 2016 г. зафиксирован прирост поступлений в консолидированный бюджет на 4,5%, или на 566 млрд руб. Таким образом, в бюджет поступило более 13 трлн руб.", - отметил Мишустин, сообщает "Интерфакс".
 
Между тем отрицательные темпы роста поступления НДПИ сохраняются, сборы в январе-ноябре оказались на 11,2% меньше, чем в январе-ноябре 2015 г. По остальным налогам объем поступлений увеличивается.
 
Так, сбор НДС за 11 месяцев вырос на 10% до 2,4 трлн руб. Мишустин объяснил такой рост, в частности, внедрением автоматизированной системы контроля АСК НДС. "При этом нельзя не отметить положительный эффект от АСК НДС на динамику поступления налога на прибыль, так как вычеты по НДС формируются по статьям затрат, которые включаются в состав расходов по налогу на прибыль. Таким образом, налогоплательщики, корректируя свои обязательства по НДС, одновременно корректируют их по налогу на прибыль", - пояснил Мишустин.
 
Поступления по налогу на прибыль составили в январе-ноябре 2,6 трлн руб. (+ 6,6%). "По ставке 20%, то есть поступления налога по результатам финансово-хозяйственной деятельности организаций - 2,3 трлн руб. Выросли на 11,6%", - отметил глава ФНС.
 
Поступления НДФЛ увеличились на 7,9% до 2,6 трлн. руб. "Динамика поступлений НДФЛ соответствует росту номинальной заработной платы, который за десять месяцев составил 7,9%. Это свидетельствует об эффективности администрирования налогов с заработной платы, а также эти цифры опровергают оценки ряда экспертов об увеличении выплат в конвертах и уводу их в "серый" сектор", - подчеркнул Мишустин.
 
Лидерами по темпам роста стали акцизы, их сбор увеличился в январе-ноябре на 27,6% до 1,2 трлн руб., в том числе поступление акцизов на крепкую алкогольную продукцию увеличилось на 26,6% до 146,3 млрд руб. Рост сбора акцизов стал следствием вывода из тени производства и оборота алкогольной продукции. Этим вопросом занималась межведомственная рабочая группа с участием Минфина, ФНС, Росалкогольрегулирования и правоохранительных органов, пояснил глава ФНС.
 
"Пресечены масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов. В результате поступления в отдельных субъектах Российской Федерации увеличились в несколько раз. Так, за 11 месяцев текущего года в Республике Северная Осетия - Алания акцизы на алкоголь выросли в девять раз, поступило на 3,1 млрд руб. больше. По Кабардино-Балкарской Республике рост на 20,3%, поступило на 1 млрд руб. больше", - заявил Мишустин.
 
Поступление налога на имущество организаций увеличилось на 7,2% и составило 749 млрд руб.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 