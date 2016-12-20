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Газопроводы

Суд ЕС приостановил решение ЕК по доступу "Газпрома" к OPAL

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:32    
Суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL - одному из отводов от "Северного потока", сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк на пресс-конференции в Варшаве.
 
Как передает агентство Bloomberg, по словам Возняка, решение суда было принято 23 декабря, и польский менеджер ожидает, что оно будет опубликовано до конца года.
 
Тем временем, "Газпром" уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547596/

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Суд ЕС приостановил решение ЕК по доступу "Газпрома" к OPAL

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:32   
Суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL - одному из отводов от "Северного потока", сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк на пресс-конференции в Варшаве.
 
Как передает агентство Bloomberg, по словам Возняка, решение суда было принято 23 декабря, и польский менеджер ожидает, что оно будет опубликовано до конца года.
 
Тем временем, "Газпром" уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.
 

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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