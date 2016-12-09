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СМИ: в Госдуме предлагают вернуть колхозы

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:26    
Депутат Госдумы Валерий Рашкин предложил рассмотреть возможность создания предприятий коллективного хозяйства, сообщает RT.
 
Согласно законопроекту, колхозы можно будет организовать в форме государственно-частного партнерства. Как указано в пояснительной записке, «создание коллективных хозяйств позволит решить вопрос по импортозамещению, который сегодня в полной мере не реализован».
 
Парламентарий привел в пример успешную реализацию идеи новых колхозов в Иркутской области.
 
«Сейчас в Иркутске народные предприятия в отдаленных районах объединяют местных фермеров и предпринимателей в новые колхозы — этот опыт показательный... Возрождение колхозов — это реальный шанс поднять и агропромышленный комплекс, и благосостояние наших граждан в сельской местности, которые страдают от отсутствия работы», — заявил депутат.
 
В мае 2016 года губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко заявлял о намерении возродить колхозы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547595/

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СМИ: в Госдуме предлагают вернуть колхозы

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:26   
Депутат Госдумы Валерий Рашкин предложил рассмотреть возможность создания предприятий коллективного хозяйства, сообщает RT.
 
Согласно законопроекту, колхозы можно будет организовать в форме государственно-частного партнерства. Как указано в пояснительной записке, «создание коллективных хозяйств позволит решить вопрос по импортозамещению, который сегодня в полной мере не реализован».
 
Парламентарий привел в пример успешную реализацию идеи новых колхозов в Иркутской области.
 
«Сейчас в Иркутске народные предприятия в отдаленных районах объединяют местных фермеров и предпринимателей в новые колхозы — этот опыт показательный... Возрождение колхозов — это реальный шанс поднять и агропромышленный комплекс, и благосостояние наших граждан в сельской местности, которые страдают от отсутствия работы», — заявил депутат.
 
В мае 2016 года губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко заявлял о намерении возродить колхозы.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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