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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:26
Депутат Госдумы Валерий Рашкин предложил рассмотреть возможность создания предприятий коллективного хозяйства, сообщает RT.
Согласно законопроекту, колхозы можно будет организовать в форме государственно-частного партнерства. Как указано в пояснительной записке, «создание коллективных хозяйств позволит решить вопрос по импортозамещению, который сегодня в полной мере не реализован».
Парламентарий привел в пример успешную реализацию идеи новых колхозов в Иркутской области.
«Сейчас в Иркутске народные предприятия в отдаленных районах объединяют местных фермеров и предпринимателей в новые колхозы — этот опыт показательный... Возрождение колхозов — это реальный шанс поднять и агропромышленный комплекс, и благосостояние наших граждан в сельской местности, которые страдают от отсутствия работы», — заявил депутат.
В мае 2016 года губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко заявлял о намерении возродить колхозы.