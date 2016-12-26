|
Новости oilru.com
Экономика
Кабмин утвердил зоны развития в 20 регионах
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
20:13 · Финансовая аналитика от Альпари: Фундаментально потенциал роста российской валюты уже исчерпан
19:11 · Тариф на транзит нефти из РФ для "Гомельтранснефть Дружбы" в 2017 г. будет повышен на 7,7% - ФАС
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:19
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень субъектов Федерации, на территориях которых допускается создание зон территориального развития, включая особые экономические зоны и другие территории со специальным статусом.
В перечень включены 20 субъектов Федерации, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения. Это позволит регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста, сообщается на сайте правительства.
Перечень обновляется раз в 3 года и формируется на основании расчета интегральных показателей для каждого субъекта Федерации исходя из значений показателей, характеризующих динамику состояния региональной экономики и социальной сферы, бюджетной обеспеченности и качества жизни населения на протяжении 10 лет.
В перечень включаются 20 субъектов Федерации, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения субъекта Федерации.
Подписанным постановлением утверждена новая редакция перечня.
Обновленный перечень включает республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия – Алания и Тыва, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Забайкальский и Приморский края, Ивановскую, Кировскую, Курганскую, Магаданскую и Мурманскую области, Еврейскую автономную область.
С учётом того, что на территориях, входящих в перечень, возможно создание зон территориального развития, предусматривающее государственную поддержку юридических лиц, занимающихся производственной деятельностью в их границах, утверждение обновленного перечня позволит определить актуальный круг субъектов (потребителей) такой поддержки и предоставит возможность регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста.