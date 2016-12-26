«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:19

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень субъектов Федерации, на территориях которых допускается создание зон территориального развития, включая особые экономические зоны и другие территории со специальным статусом.



В перечень включены 20 субъектов Федерации, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения. Это позволит регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста, сообщается на сайте правительства.



Перечень обновляется раз в 3 года и формируется на основании расчета интегральных показателей для каждого субъекта Федерации исходя из значений показателей, характеризующих динамику состояния региональной экономики и социальной сферы, бюджетной обеспеченности и качества жизни населения на протяжении 10 лет.



В перечень включаются 20 субъектов Федерации, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения субъекта Федерации.



Подписанным постановлением утверждена новая редакция перечня.



Обновленный перечень включает республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия – Алания и Тыва, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Забайкальский и Приморский края, Ивановскую, Кировскую, Курганскую, Магаданскую и Мурманскую области, Еврейскую автономную область.



С учётом того, что на территориях, входящих в перечень, возможно создание зон территориального развития, предусматривающее государственную поддержку юридических лиц, занимающихся производственной деятельностью в их границах, утверждение обновленного перечня позволит определить актуальный круг субъектов (потребителей) такой поддержки и предоставит возможность регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста.

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