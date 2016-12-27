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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:13
Российский фондовый рынок словно тянет время, не торопясь фиксировать прибыль в преддверии новогодних каникул. Сегодня он снова использует сиюминутные поводы заработать дополнительно. Индекс ММВБ во вторник вернулся к росту, впрочем, уже без особенных объемов. Рублевый индикатор остается зажатым в диапазоне 2170-2200 пунктов. По всей вероятности, торги среды пройдут в тех же рамках.
Рубль чувствует себя все также уверенно, даже оставшись без опоры на налоговый период, поскольку цены на нефть вернулись к росту с возобновлением торгов заокеанских инвесторов. При этом укрепление рубля в течение последних дней не выглядит полноценным ростом, поскольку фундаментально потенциал роста российской валюты уже исчерпан. Доллар США сохраняет позиции внутри диапазона 60,60-61,35 руб., но имеет шансы восстановиться выше 62,50 в ближайшей перспективе.
К концу последней рабочей недели 2016 года участники рынка все активнее будут закрывать позиции и фиксировать прибыль. К вечеру 29 декабря волатильность в основных активах замедлится почти до нуля, а в пятницу на площадках останутся лишь самые любопытные.
Анна Бодрова, старший аналитик Альпари