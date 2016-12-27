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Литва надеется на финансовую помощь ЕК в выкупе базового судна СПГ-терминала - Минэнерго
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 20:06
Литва рассчитывает на то, что Еврокомиссия финансово поддержит процесс выкупа у норвежской компании базового судна терминала сжиженного природного газа (СПГ- терминал) в Клайпеде, но в данном начинании должны участвовать Латвия и Эстония. Такую позицию своей страны озвучил сегодня Жигимантас Вайчюнас, министр энергетики в приступившем в середине декабря к работе правительстве балтийской республики.
"Мы могли бы надеяться на европейскую помощь, если бы это был региональный терминал не только де-факто, но и де- юре", - сказал он.
СПГ-терминал в Клайпедском порту введен Литвой в строй в декабре 2014 года. Для небольшой страны, как предупреждали эксперты и как подтвердилось в ходе эксплуатации, он слишком велик. Литва предлагает соседям закупать здесь газ и считает это доказательством того, что СПГ-терминал фактически является региональным.
Он обошелся Литве в 101 млн евро. Еще по 61,446 млн евро Вильнюс ежегодно в течение 10 лет должен платить норвежской компании Hoeg LNG за аренду специально построенного ею в Южной Корее базового судна. Затем у Литвы появляется право его выкупа.
По словам Вайчюнаса, тогда можно будет говорить о концептуально новом проекте. "До 2024 года продолжается аренда, а финансовая помощь при аренде не предусмотрена", - уточнил он. В качестве регионального объект сможет претендовать на получение европейских денег. "Многое зависит от того, как перспективы терминала будут оценивать Латвия и Эстония", - заявил министр.
В середине 2016 года Вильнюс зондировал почву о досрочном выкупе базового судна, но Hoeg LNG на это не пошла. Как отмечали эксперты, "кто же откажется от курицы, несущей золотые яйца".
Владимир Иванов