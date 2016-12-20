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Нефтегазодобыча

"Газпром нефть" перенесла срок достижения полки добычи на Бадре в Ираке

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:59    
"Газпром нефть" перенесла срок достижения полки добычи на нефтяном месторождении Бадра в Ираке с 2017 на 2018 год, сообщил журналистам генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.
 
"На полку мы выйдем не в следующем году, а в 2018 году", — сказал Дюков.
 
Полка добычи на Бадре составляет 115 тысяч баррелей в сутки, при этом она может быт увеличена при согласовании с министерством нефти Ирака, отметил он.
 
"Министерство нефти Ирака рекомендовало снизить число буровых. Мы планировали иметь в работе семь буровых, имеем четыре буровых, поэтому на вот эту полку добычи‎ мы выйдем не в 2017, а в 2018 году", — объяснил Дюков.
 
При этом компания не обсуждает с правительством Ирака сокращение добычи нефти на месторождении в рамках договоренностей ОПЕК и других нефтедобывающих стран.
 
"На данный момент мы не получали каких-либо рекомендаций со стороны министерства энергетики по сокращению добычи. Мы продолжаем реализацию этого проекта, инвестировать в него", — сказал Дюков.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547591/

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"Газпром нефть" перенесла срок достижения полки добычи на Бадре в Ираке

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:59   
"Газпром нефть" перенесла срок достижения полки добычи на нефтяном месторождении Бадра в Ираке с 2017 на 2018 год, сообщил журналистам генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.
 
"На полку мы выйдем не в следующем году, а в 2018 году", — сказал Дюков.
 
Полка добычи на Бадре составляет 115 тысяч баррелей в сутки, при этом она может быт увеличена при согласовании с министерством нефти Ирака, отметил он.
 
"Министерство нефти Ирака рекомендовало снизить число буровых. Мы планировали иметь в работе семь буровых, имеем четыре буровых, поэтому на вот эту полку добычи‎ мы выйдем не в 2017, а в 2018 году", — объяснил Дюков.
 
При этом компания не обсуждает с правительством Ирака сокращение добычи нефти на месторождении в рамках договоренностей ОПЕК и других нефтедобывающих стран.
 
"На данный момент мы не получали каких-либо рекомендаций со стороны министерства энергетики по сокращению добычи. Мы продолжаем реализацию этого проекта, инвестировать в него", — сказал Дюков.
 

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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