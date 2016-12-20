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"Газпром нефть" перенесла срок достижения полки добычи на Бадре в Ираке
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:59
"Газпром нефть" перенесла срок достижения полки добычи на нефтяном месторождении Бадра в Ираке с 2017 на 2018 год, сообщил журналистам генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.
"На полку мы выйдем не в следующем году, а в 2018 году", — сказал Дюков.
Полка добычи на Бадре составляет 115 тысяч баррелей в сутки, при этом она может быт увеличена при согласовании с министерством нефти Ирака, отметил он.
"Министерство нефти Ирака рекомендовало снизить число буровых. Мы планировали иметь в работе семь буровых, имеем четыре буровых, поэтому на вот эту полку добычи мы выйдем не в 2017, а в 2018 году", — объяснил Дюков.
При этом компания не обсуждает с правительством Ирака сокращение добычи нефти на месторождении в рамках договоренностей ОПЕК и других нефтедобывающих стран.
"На данный момент мы не получали каких-либо рекомендаций со стороны министерства энергетики по сокращению добычи. Мы продолжаем реализацию этого проекта, инвестировать в него", — сказал Дюков.