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Нефтегазодобыча

"Газпром нефть Оренбург" добыла 4,5 млн тонн н. э. - выше прошлогоднего уровня

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:41    
"Газпром нефть Оренбург", дочерняя компания "Газпром нефти", добыла в текущем году более 4,5 млн тонн нефтяного эквивалента, превысив показатели прошлого года, сообщили сегодня в пресс-службе компании.
 
"Компания досрочно выполнила бизнес-план 2016 года по добыче нефти и газа. Консолидированная добыча углеводородов составила более 4,5 млн тонн нефтяного эквивалента, при этом с начала года среднесуточная добыча нефти выросла на 4% и составила 7545 тонн в сутки", - отметили в пресс- службе.
 
Консолидированная добыча углеводородов компании в 2015 году составила 4,46 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
 
Самый большой рост добычи нефти в текущем году зафиксирован на Царичанском и Филатовском месторождении - превышение на 22,5% к 2015 году. Отмечается, что выполнить плановые показатели с опережением удалось, в частности, благодаря применению новых технологий и проведению геолого- технических мероприятий. Так, на месторождениях предприятия было введено в эксплуатацию 49 новых скважин, что обеспечило дополнительную добычу 434 тыс. тонн нефти.
 
Консолидированная добыча углеводородов компании в 2015 году составила 4,46 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
 
Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году компания сократила сроки бурения на 19,6% по сравнению с 2015 годом. "Газпром нефть Оренбург" работает на пяти месторождениях, расположенных на территориях Оренбургского, Новосергиевского, Переволоцкого и Сорочинского районов. Основным является Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, запасы углеводородов которого по международным стандартам SPE-PRMS составляют около 100 млн тонн нефтяного эквивалента.
 
Наталия ВълковаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547588/

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"Газпром нефть Оренбург" добыла 4,5 млн тонн н. э. - выше прошлогоднего уровня

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:41   
"Газпром нефть Оренбург", дочерняя компания "Газпром нефти", добыла в текущем году более 4,5 млн тонн нефтяного эквивалента, превысив показатели прошлого года, сообщили сегодня в пресс-службе компании.
 
"Компания досрочно выполнила бизнес-план 2016 года по добыче нефти и газа. Консолидированная добыча углеводородов составила более 4,5 млн тонн нефтяного эквивалента, при этом с начала года среднесуточная добыча нефти выросла на 4% и составила 7545 тонн в сутки", - отметили в пресс- службе.
 
Консолидированная добыча углеводородов компании в 2015 году составила 4,46 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
 
Самый большой рост добычи нефти в текущем году зафиксирован на Царичанском и Филатовском месторождении - превышение на 22,5% к 2015 году. Отмечается, что выполнить плановые показатели с опережением удалось, в частности, благодаря применению новых технологий и проведению геолого- технических мероприятий. Так, на месторождениях предприятия было введено в эксплуатацию 49 новых скважин, что обеспечило дополнительную добычу 434 тыс. тонн нефти.
 
Консолидированная добыча углеводородов компании в 2015 году составила 4,46 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
 
Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году компания сократила сроки бурения на 19,6% по сравнению с 2015 годом. "Газпром нефть Оренбург" работает на пяти месторождениях, расположенных на территориях Оренбургского, Новосергиевского, Переволоцкого и Сорочинского районов. Основным является Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, запасы углеводородов которого по международным стандартам SPE-PRMS составляют около 100 млн тонн нефтяного эквивалента.
 
Наталия Вълкова
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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