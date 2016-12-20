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Нефтегазодобыча
"Газпром нефть Оренбург" добыла 4,5 млн тонн н. э. - выше прошлогоднего уровня
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:41
"Газпром нефть Оренбург", дочерняя компания "Газпром нефти", добыла в текущем году более 4,5 млн тонн нефтяного эквивалента, превысив показатели прошлого года, сообщили сегодня в пресс-службе компании.
"Компания досрочно выполнила бизнес-план 2016 года по добыче нефти и газа. Консолидированная добыча углеводородов составила более 4,5 млн тонн нефтяного эквивалента, при этом с начала года среднесуточная добыча нефти выросла на 4% и составила 7545 тонн в сутки", - отметили в пресс- службе.
Консолидированная добыча углеводородов компании в 2015 году составила 4,46 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
Самый большой рост добычи нефти в текущем году зафиксирован на Царичанском и Филатовском месторождении - превышение на 22,5% к 2015 году. Отмечается, что выполнить плановые показатели с опережением удалось, в частности, благодаря применению новых технологий и проведению геолого- технических мероприятий. Так, на месторождениях предприятия было введено в эксплуатацию 49 новых скважин, что обеспечило дополнительную добычу 434 тыс. тонн нефти.
Консолидированная добыча углеводородов компании в 2015 году составила 4,46 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году компания сократила сроки бурения на 19,6% по сравнению с 2015 годом. "Газпром нефть Оренбург" работает на пяти месторождениях, расположенных на территориях Оренбургского, Новосергиевского, Переволоцкого и Сорочинского районов. Основным является Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, запасы углеводородов которого по международным стандартам SPE-PRMS составляют около 100 млн тонн нефтяного эквивалента.
Наталия Вълкова