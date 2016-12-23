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"Роснефть" не приняла окончательного решения по строительству НПЗ в Чечне, проект отложен
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:35
"Роснефть" на сегодняшний день не приняла окончательного решения по строительству НПЗ в Чечне, планы по реализации проекта отложены на перспективу. Об этом сообщил журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"Вопрос строительства НПЗ сейчас в стадии обсуждения, но с учетом реальной ценовой конъюнктуры и в целом ограничения по добыче нефти компания "Роснефть" пока не приняла окончательного решения по реализации этого проекта. Можем даже сказать, что, к сожалению, планы по его реализации отложены на будущую перспективу", - сказал он.
Ранее "Роснефть" рассматривала такую возможность.