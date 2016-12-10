«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:29

Ситуация в экономике и на мировых рынках, а также большая конкуренция компаний не должны стать поводом для отмены модернизации "грязных" производств, заявил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, транспорту и экологии Сергей Иванов.



"Перед началом реализации каждого крупного проекта необходимо объективно оценивать риски причинения вреда как здоровью человека, так и окружающей среде. Хочу подчеркнуть, что сложная финансовая экономическая ситуация, неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках, обострение конкуренции среди поставщиков сырьевых и энергетических ресурсов, не могут служить поводом для того, чтобы в очередной раз откладывать модернизацию грязных производств. Это все отговорки", — заявил Иванов на заседании государственного совета по вопросу "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений".



Как отметил Иванов, охрана окружающей среды и ответственное природопользование должны мобилизовать все уровни власти, общество и бизнес на совместные действия, направленные на природоохранные мероприятия.



Он отметил, что проблем в экологической сфере у России накопилось много и с каждым годом их число растет.



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