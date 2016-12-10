|
Новости oilru.com
Экология
Иванов: надо продолжить модернизировать "грязные" производства
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
20:13 · Финансовая аналитика от Альпари: Фундаментально потенциал роста российской валюты уже исчерпан
19:11 · Тариф на транзит нефти из РФ для "Гомельтранснефть Дружбы" в 2017 г. будет повышен на 7,7% - ФАС
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:29
Ситуация в экономике и на мировых рынках, а также большая конкуренция компаний не должны стать поводом для отмены модернизации "грязных" производств, заявил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, транспорту и экологии Сергей Иванов.
"Перед началом реализации каждого крупного проекта необходимо объективно оценивать риски причинения вреда как здоровью человека, так и окружающей среде. Хочу подчеркнуть, что сложная финансовая экономическая ситуация, неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках, обострение конкуренции среди поставщиков сырьевых и энергетических ресурсов, не могут служить поводом для того, чтобы в очередной раз откладывать модернизацию грязных производств. Это все отговорки", — заявил Иванов на заседании государственного совета по вопросу "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений".
Как отметил Иванов, охрана окружающей среды и ответственное природопользование должны мобилизовать все уровни власти, общество и бизнес на совместные действия, направленные на природоохранные мероприятия.
Он отметил, что проблем в экологической сфере у России накопилось много и с каждым годом их число растет.