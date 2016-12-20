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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:23
Уходящий 2016 год в значительной степени определил будущую политическую и финансово-экономическую архитектуру нового глобального мира. Традиционно в конце года принято выделять десять наиболее важных политических и экономических событий. Соответственно, мы представляем наш рейтинг наиболее значимых для России событий 2016:
1. Избрание Дональда Трампа президентом США. Данное событие окажет решающее влияние на глобальную экономику в 2017 году – глобализация возьмет паузу. Нас ждут: торговые барьеры и возврат производств в США; реформа ООН, НАТО и других глобальных институтов. Для России его приход в Белый дом будет означать смягчение или даже отмену санкций, что станет важным фактором в пользу акций российских компаний и банков, а также российского рубля.
2. Решение ОПЕК и независимых производителей нефти сократить добычу. Мало кто верил, что основные нефтяные страны придут к согласию. Однако, это случилось. И если озвученные планы будут выполнены, то цены на нефть, вероятно, достигнут $60 за баррель, некоторые оптимисты даже называют $70. Естественно, это будет очень позитивно для России и прежде всего для ее бюджета.
3. Brexit. Данное событие слабо повлияло на Россию, однако Евросоюз начинает трещать по швам. Экономика стагнирует, проблема мигрантов становится все более острой. С высокой вероятностью в 2017 году евро будет дешевле доллара. Пессимисты также полагают, что к 2020 году Европа может вернуться к национальным валютам – немецкой марке, французскому франку и т.д. Европа останется основным торговым партнером России на ближайшие годы.
4. Военная операция России в Сирии. Операция российских ВКС стала прекрасной рекламой российского оружия. Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений со среднегодовым объемом продаж в $15 млрд, текущий портфель заказов – $60 млрд. Поддержка Россией официального Дамаска является также гарантией того, что катарский газ не появится в Европе, потеснив позиции «Газпрома». Ну и с точки зрения геополитики своими успехами в Сирии Россия по факту вернула себя статус великой державы.
5. Достижение финансовой стабилизации и возврат экономики России к росту. В 2016 году инфляция окажется на уровне 5,6%, спад ВВП – около 0,5%. Уже в следующем году рост экономики составит 2%, инфляция 4%, ключевые ставка ЦБ РФ будет снижена с 10% до 8%.
6. Парламентские выборы. Состоявшиеся в России парламентские выборы подтвердили высокий рейтинг доверия Владимиру Путину. Поражение левых партий поставило точку в вопросе перехода к более левой даже социалистической экономической политике. Россия останется буржуазной страной с либеральным экономическим курсом. Прогрессивной шкалы НДФЛ или пересмотра итогов приватизации не будет.
7. Нормализация отношений России с Турцией стала возможной благодаря дипломатическим усилиям Баку и Астаны. Ключевым моментом здесь является реализация «Турецкого потока». После «Турецкого потока» и «Северного потока-2» надобность в украинском газовом транзите отпадет. Украина потеряет единственный политический рычаг давления на Москву и примерно $2 млрд в год.
8. Приватизация «Роснефти» и «Башнефти». Несмотря на западные санкции российскому правительству удалось разместить еврооблигации и провести запланированную приватизацию нефтяных активов. Покупателями выступили Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, которые приобрели 19,5% акций «Роснефти» за €10,2 млрд. Вероятно, рост интереса к миноритарному пакету российской компании связан с подъемом цен на нефть, а также ожиданиями снятия антироссийских санкций. Возможно также, что «Роснефть» будет отправлять больший процент чистой прибыли на дивиденды.
9. Деловой исламский форум в Казани. С 19 по 21 мая в Татарстане прошел VIII Международный экономический саммит «Россия – исламский мир: KazanSummit 2016». На фоне геополитического противостояния с Западом и введенных против России санкций важность деловых и культурных контактов России с исламским миром трудно переоценить. Стратегическая задача форума – формирование единого евразийского экономического пространства. Без единого рынка в примерно 250-300 млн потребителей говорить о суверенном экономическом центре силы в глобальном мире вряд ли возможно. Только в Российской Федерации русских 115–120 млн, тюрок в мире 160–165 млн.
10. Деноминация белорусского рубля. Курс обмена составил 10 тыс. старых рублей к одному новому. Беларусь перестала быть страной миллионеров. На первый взгляд, локальное событие. Однако, по мнению участников рынка, это важный шаг на пути ввода единой евразийской валюты – алтына, который должен прийти на смену национальным валютам Беларуси, Российской Федерации и Казахстана.
Персона года в России – Герман Греф. Зачистка банковской системы со стороны ЦБ РФ ведет к концентрации активов и капитала в наиболее крупных банках. Финансовые результаты Сбербанка в 2016 году впечатляют. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев 2016 года составила 483,2 млрд руб., что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Сбербанк – фактически глобальная, высокотехнологичная финансовая группа. Одна из основных фишек российского рынка акций.
Персона года в мире – Реджеп Тайип Эрдоган. Большинство экспертов высказались за Трампа, однако он пока не сделал ничего, что сказалось бы на глобальной экономике и финансах. Только ожидания. При этом президент Турции устоял при попытке государственного переворота и сумел выйти из-под влияния блока западных стран. Важный партнер России по урегулированию ситуации в Сирии. Экономическое сотрудничество двух стран, особенно по вопросам газовых поставок и транзита, также трудно переоценить.
Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари