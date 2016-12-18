«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:07



Доля «Газпрома» в Европе достигла 33,5%. С 1 января по 15 декабря 2016 года поставки российской компании в страны дальнего зарубежья выросли на 11,9%, до 170 млрд кубометров газа. По оценкам участников рынка, в 2016 году «Газпром» поставил в дальнее зарубежье примерно 179 млрд кубометров газа (по сравнению с 159,4 млрд в 2015-м). В то время как европейский рынок вырос на 4−5%, поставки газа «Газпрома» на него увеличились на 13%.



Как известно, цены на газ для Европы следуют за рыночными ценами на черное золото с лагом в 6-9 месяцев. Так что решение ОПЕК и независимых производителей снизить добычу скажется на доходах концерна лишь в следующем году. При этом данное решение естественно не касается газовых поставок.



«Газпром» остается наиболее дешевой российской фишкой, в свое время капитализация компании превышала $300 млрд., и, вероятно, покажет динамику лучше рынка в 2017 году. Мы ожидаем ралли на российском рынке акций в январе 2017 года, вступление в должность президента Трампом и новые лимиты на Россию. Новость об экспортных успехах «Газпрома» в Европе должна сделать акции компании одними из основных фаворитов январских торгов.



Александр Разуваев, директор аналитического департамента АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547584/ Источник: Альпари ← Финансовая аналитика от Альпари: До конца года курс доллара существенно не изменится Финансовая аналитика от Альпари: Десять основных событий уходящего года → Новости net.finam.ru