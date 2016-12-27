«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:02

Российский рубль во вторник символически укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 60,83 руб. (-0,2%). Евро оценивается в 63,56 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 28 декабря, составляют 60,85 руб. за американскую валюту и 63,57 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 5 и 15 копеек соответственно.



Торги нефтью возобновились сегодня после небольшого перерыва. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,93 (+0,05%). Особенно важных новостей для рынка нефти к сегодняшнему дню не поступало. Фактор приближающегося конца года не позволит инвесторам быть слишком активными, да и оснований для этого нет.



Как и было сказано, налоговый период в России завершен, накануне прошли пиковые платежи, и поддержка рублю с этой стороны теперь отсутствует. Между тем, спрос на валюту на внутреннем рынке сохраняется, так как идут выплаты в счет внешнего долга компаний и предприятий. Центробанк на днях расширил предложение долларов США в рамках аукционов, чтобы отчасти нивелировать дефицит валютной ликвидности, и пока этот механизм работает. Однако регулятор не может перевести подобные аукционы с необходимыми объемами валюты на регулярную основу. Следовательно, придется искать альтернативные механизмы решения этой проблемы, а пока синдром узкой валютной ликвидности будет то и дело всплывать в числе негативных для российской валюты факторов.



До конца года остается три полных рабочих дня, и вряд ли за это время для пары доллар/рубль что-то поменяется существенным образом. Сегодняшние торги завершатся в диапазоне 60,80-61,35, до закрытия пятницы инструмент останется в пределах отметок 60,50-63,00. Расширение верхней границы связано с вероятной фиксацией прибыли участниками торгов перед новогодними каникулами.





Анна Бодрова, старший аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547583/ Источник: Альпари ← Аксенов: энергетические проблемы Крыма решены на многие годы вперед Финансовая аналитика от Альпари: Доля «Газпрома» на европейском рынке достигла рекорда → Новости net.finam.ru