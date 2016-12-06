«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:17

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил президента и правительство РФ за реализацию проекта строительства газопровода, подчеркнув, что теперь энергетические проблемы полуострова решены на многие годы вперед.



Во вторник президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.



"Это очень важный для нашего региона проект. Газопровод обеспечит прокачку более 2 миллиардов кубометров газа, а при повышении давления – до 4 миллиардов. Это позволит в полном объеме обеспечить потребности полуострова в голубом топливе. На этом газе будут работать, в том числе, строящиеся электростанции в Симферопольском районе и Севастополе. То есть энергетические проблемы Крыма будут решены на многие годы вперед", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.



"Газовый "мост", как и энергетический, построен в рекордно короткие сроки. Благодарю нашего президента, правительство России за огромную помощь и поддержку, которая оказывается Крыму. Благодарю всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта", — отметил Аксенов.



Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Подрядчик — компания "Стройгазмонтаж". Диаметр газопровода 700 мм с разветвлением на два участка диаметром 500 мм. Длина подводной части составляет 16 километров.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547582/ Источник: РИА «Новости» ← Тариф на транзит нефти из РФ для "Гомельтранснефть Дружбы" в 2017 г. будет повышен на 7,7% - ФАС Финансовая аналитика от Альпари: До конца года курс доллара существенно не изменится → Новости net.finam.ru