«Нефть России», 27.12.16, Москва, 19:11

Тариф на транспортировку нефти из РФ для белорусской "Гомельтранснефть Дружба" будет повышен на 7,7% в 2017 г. вместо ранее запрашиваемых 20,5% и предложенных "Транснефтью" 5,8%. Об этом сообщил ТАСС начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.



"Мы сочли необоснованным их повышение на 20,5%, таким образом, в соответствии с методикой тариф будет повышен на инфляция плюс 3%, то есть 7,7%", - сказал он.



Ранее "Полоцктранснефть Дружба" согласилась с предложением "Транснефти" увеличить тариф на транспортировку нефти из РФ на 11,76% в 2017 г. Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти по своей территории на 20,5%. "Транснефть" считала обоснованным рост тарифов по двум веткам "Дружбы" через Гомель на 5,8%, через Полоцк - на 11,76%.



По итогам совещания, на котором обсуждалось установление Белоруссией тарифов на транспортировку нефти на 2017 г., было решено, что новый тариф должен быть установлен с 1 февраля 2017 г.



В этом году Белоруссия уже хотела повысить тариф на транзит российской нефти - в среднем на 50% с октября. Кроме того, с начала года республика ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. С июля РФ более чем на треть сократила поставки нефти в Белоруссию, реагируя на существующую, с точки зрения российской стороны, недоплату за поставленный природный газ.



В начале декабря Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и заявила, что рассчитывает на восстановление объемов поставок нефти в республику. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что Россия вернула платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта, переговоры продолжаются.



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