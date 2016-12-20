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Как добиваются успеха дети чиновников и бизнесменов

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:48    Родители карьеры
 
Сын Сергея Кириенко покидает собственный инвестиционный фонд, сообщила газета "Коммерсантъ". Издание напоминает, что в конце сентября он был назначен старшим вице-президентом "Ростелекома". Как дети известных политиков и бизнесменов добиваются успеха? Об этом — в материале Алексея Соколова.
 
5 октября Сергей Кириенко официально стал первым заместителем главы администрации президента, курирующей внутреннюю политику страны. Ровно за неделю до этого его сын — Владимир Кириенко — получил должность старшего вице-президента "Ростелекома", а в декабре покинул им же и основанный венчурный фонд Titanium Investments, который занимался, в том числе, сервисами электронной коммерции и развитием онлайн-игр.
 
В России сейчас есть две разные прослойки детей известных персон, заявил "Коммерсантъ FM" президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов: "На одних семейных связях можно удержаться в бизнесе. Но в крупных компаниях это достаточно трудно сделать, просто никто не будет так сильно подставляться ради тех или иных детей. Более того, иногда это, наоборот, ахиллесова пята, потому что, как правило, дети становятся очень часто объектом для атаки. Я бы сказал, что можно здесь выделить как раз два таких корпуса: людей, которые пытаются доказать что-то, которые являются профессионалами в той или иной степени, а есть люди, которые просто занимаются бизнесом, как-то связаны с родителями".
 
Еще одна свежая история: бизнесмен Владислав Филев покинул пост гендиректора авиахолдинга S7 Group. Об этом сообщала газета "Ведомости". Теперь в руководстве его дочь Татьяна, до этого работавшая в холдинге заместителем гендиректора по маркетингу. Рекламные проекты S7 Group, которые курировала Филева, многократно выигрывали конкурсы разного уровня, а клип, снятый холдингом совместно с американской группой OK Go, номинирован на премию "Грэмми". При этом у Татьяны Филевой техническое образование: в 2010 году она окончила мехмат МГУ, ее диплом посвящен определению стоимости различных моделей самолетов и ее снижению в ходе эксплуатации.
 
Нередко дети топов могут похвастаться хорошим образованием, в том числе и зарубежным. Но показателем их успешности это совершенно не является, рассказал вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: "В России элитарное образование вовсе не является критерием продвижения по карьерной лестнице, а вот встроенность в систему, начиная с молодых лет, и приобретение опыта внутри этой системы — вот это, на мой взгляд, является причиной, по которой дети не должны восприниматься только с иронией и с критикой".
 
Несмотря на яркость любых историй о детях политиков и бизнесменов, очень важно отказаться от предвзятого мнения на их счет, считает политтехнолог Марина Шишкина: "Профессия — это вещь абсолютно династическая. Но если ребенок занимает очень такое "вкусное" под папу или под маму, здесь очень важно отделить ситуацию, когда ребенка устраивают по блату, чтобы сохранить теплое место, и заработок для родителя, который ушел вдруг. Я считаю, что в этом разница есть большая".
 
Истории с почти династическими назначениями — не редкость. Старший сын секретаря совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий – председатель правления Россельхозбанка. Сын бывшего руководителя администрации президента Сергей Иванов — старший вице-президент Сбербанка.
 
В Госдуму неоднократно поступали предложения запретить детям чиновников обучение за рубежом. При этом одной из причин указывалась вероятная вербовка иностранными спецслужбами. Кроме того, на детей чиновников и бизнесменов распространяется ряд ограничений по владению зарубежными счетам и имуществом.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547576/

«Ростех» ожидает увеличения выручки до 1,3 трлн рублей в 2016 году
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Как добиваются успеха дети чиновников и бизнесменов

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:48   Родители карьеры
 
Сын Сергея Кириенко покидает собственный инвестиционный фонд, сообщила газета "Коммерсантъ". Издание напоминает, что в конце сентября он был назначен старшим вице-президентом "Ростелекома". Как дети известных политиков и бизнесменов добиваются успеха? Об этом — в материале Алексея Соколова.
 
5 октября Сергей Кириенко официально стал первым заместителем главы администрации президента, курирующей внутреннюю политику страны. Ровно за неделю до этого его сын — Владимир Кириенко — получил должность старшего вице-президента "Ростелекома", а в декабре покинул им же и основанный венчурный фонд Titanium Investments, который занимался, в том числе, сервисами электронной коммерции и развитием онлайн-игр.
 
В России сейчас есть две разные прослойки детей известных персон, заявил "Коммерсантъ FM" президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов: "На одних семейных связях можно удержаться в бизнесе. Но в крупных компаниях это достаточно трудно сделать, просто никто не будет так сильно подставляться ради тех или иных детей. Более того, иногда это, наоборот, ахиллесова пята, потому что, как правило, дети становятся очень часто объектом для атаки. Я бы сказал, что можно здесь выделить как раз два таких корпуса: людей, которые пытаются доказать что-то, которые являются профессионалами в той или иной степени, а есть люди, которые просто занимаются бизнесом, как-то связаны с родителями".
 
Еще одна свежая история: бизнесмен Владислав Филев покинул пост гендиректора авиахолдинга S7 Group. Об этом сообщала газета "Ведомости". Теперь в руководстве его дочь Татьяна, до этого работавшая в холдинге заместителем гендиректора по маркетингу. Рекламные проекты S7 Group, которые курировала Филева, многократно выигрывали конкурсы разного уровня, а клип, снятый холдингом совместно с американской группой OK Go, номинирован на премию "Грэмми". При этом у Татьяны Филевой техническое образование: в 2010 году она окончила мехмат МГУ, ее диплом посвящен определению стоимости различных моделей самолетов и ее снижению в ходе эксплуатации.
 
Нередко дети топов могут похвастаться хорошим образованием, в том числе и зарубежным. Но показателем их успешности это совершенно не является, рассказал вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: "В России элитарное образование вовсе не является критерием продвижения по карьерной лестнице, а вот встроенность в систему, начиная с молодых лет, и приобретение опыта внутри этой системы — вот это, на мой взгляд, является причиной, по которой дети не должны восприниматься только с иронией и с критикой".
 
Несмотря на яркость любых историй о детях политиков и бизнесменов, очень важно отказаться от предвзятого мнения на их счет, считает политтехнолог Марина Шишкина: "Профессия — это вещь абсолютно династическая. Но если ребенок занимает очень такое "вкусное" под папу или под маму, здесь очень важно отделить ситуацию, когда ребенка устраивают по блату, чтобы сохранить теплое место, и заработок для родителя, который ушел вдруг. Я считаю, что в этом разница есть большая".
 
Истории с почти династическими назначениями — не редкость. Старший сын секретаря совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий – председатель правления Россельхозбанка. Сын бывшего руководителя администрации президента Сергей Иванов — старший вице-президент Сбербанка.
 
В Госдуму неоднократно поступали предложения запретить детям чиновников обучение за рубежом. При этом одной из причин указывалась вероятная вербовка иностранными спецслужбами. Кроме того, на детей чиновников и бизнесменов распространяется ряд ограничений по владению зарубежными счетам и имуществом.
 


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