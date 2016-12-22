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«Ростех» ожидает увеличения выручки до 1,3 трлн рублей в 2016 году
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:42
«Ростех» планирует получить по итогам 2016 года выручку размером в 1,3 трлн руб., сообщил президент госкорпорации Сергей Чемезов, передает корреспондент «Газеты.Ru». Это на 14% выше аналогичного показателя за 2015 год.
По словам Чемезова, объем производства гражданской продукции вырастет примерно на 14% и составит 383 млрд руб. «Ростех» планирует довести долю гражданской продукции в общем производстве до 50% к 2025 году, напомнил Чемезов.
По предварительным данным, объем поставок продукции военного назначения на экспорт в 2016 году по линии «Рособоронэкспорта» составит около $13 млрд по сравнению с $12,7 млрд в 2015 году.
Чемезов также сообщил, что корпорация не будет увеличивать долю в операторе сотовой связи «Мегафон» и не исключает продажи своей доли (1,33%). По соглашению с основным акционером «Мегафона», компанией USM Holding (подконтрольна российскому миллиардеру Алишеру Усманову), «Ростех» должен будет предложить USM выкупить свою долю.
«В перспективе наверное что-то будем продавать. Мы вообще ничего держать у себя не планируем. Все, что нам передали, в любом случае мы когда-то продадим. Но какие-то доли сохранятся. Особенно на предприятиях, которые производят вооружения, государству важно иметь контроль. Или хотя бы присутствие до блокирующего пакета», — пояснил Чемезов. На вопрос, планируется ли продажа пакета акций титанового производителя ВСМПО-АВИСМА, он ответил шуткой: «Такая корова нужна самому. Они же прибыль дают, дивиденды хорошие каждый год».
Ранее Чемезов заявил, что «Ростех» надеется на потепление отношений с США после прихода команды Дональда Трампа в Белый дом.