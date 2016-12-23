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Путин отметил, как важна подача газа в Крым с материка для развития региона
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:36
Старт подачи газа в Крым из материковой России — это важное решение для развития полуострова в длительной перспективе, оно позволит создать "новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии пуска в режиме видеоконференции.
"Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развитие в социальной сфере Крыма и Севастополя", — сказал президент.
Российский лидер поздравил с этим событием жителей полуострова, рабочих и всех, кто принимал участие в строительстве газопровода.
Путин назвал сегодняшнее событие очередным важным шагом в развитии полуострова. Он добавил, что на базе поступающего газа в Крым на полуострове в 2017-2018 году будут построены две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые закроют текущие потребности полуострова в электроэнергии. Также, по словам президента, за четыре года в Крыму должно быть построено и реконструировано 70 километров магистральных газопроводов и 2,5 тысячи километров межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций.
Президент указал на необходимость развивать инфраструктуру в Крыму согласно планам и в установленные сроки. "Мы все вместе с региональными властями, муниципальными, с федеральными органами власти сделаем все для того, чтобы газ дошел до конечного потребителя как можно быстрее", — сказал Путин.