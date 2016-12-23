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Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:30
Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после присоединения газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам страны.
В церемонии пуска в режиме видеоконференции приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, гендиректор ГУП "Черноморнефтегаз" Игорь Шабанов.
Общая протяженность газопровода составляет 358,7 километра. Его запуск позволит стабильно поставлять голубое топливо всем категориям потребителей Крыма.
О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. Он отметил, что на пике нагрузок Крым потребляет 1,2-1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 из них поставляли с Украины. Теперь крымские станции сами производят 1-1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тысячи мегаватт. После запуска нового газопровода на полуострове начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. В итоге общая генерация в Крыму составит порядка 2 тысяч мегаватт.
Газопровод, возведенный компанией "Стройгазмонтаж", включает в себя две нитки длиной 17,6 километра, проложенные по дну Керченского пролива. В строительных работах одновременно участвовало до 1200 человек и 460 единиц техники, а также более 40 судов.
В процессе строители обнаружили более 60 объектов археологического наследия и столкнулись с необходимость провести дополнительные работы по их спасению. Кроме того, на всем протяжении трассы, в том числе на морском участке строительства, потребовались разведка и очистка территории от неразорвавшихся снарядов, оставшихся здесь со времен Великой Отечественной войны.