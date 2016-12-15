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Дела судейские

Суд в Москве признал события Майдана 2014 года госпереворотом

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:24    
Суд в Москве признал события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. В ходе оглашения решения судья отметила, что вопросы о госперевороте на Украине «выходят за пределы суверенитета государства»
 
Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск народного депутата Верховной рады Украины прошлых созывов Владимира Олейника, передает корреспондент РБК. Истец требовал установить в суде юридический факт государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
 
Суд признал, что этот факт государственного переворота на Украине является «общеизвестным и очевидным и не нуждается в дополнительном доказывании». Вместе с тем он остановился на юрисдикции российского суда и права Олейника на обращение. «Российский народ не может оставаться равнодушным в тому, что происходит на Украине», — заявила судья. Она отметила, что сейчас на Украине не гарантируются права человека, в том числе право на жизнь.
 
Судья также указала, что на территории государства действуют экстремистские организации, которые уже внесены в реестр запрещенных Верховным судом России. Поэтому вопросы госпереворота на Украине выходят за пределы суверенитета государства и затрагивают интересы в том числе и России.
 
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Судья отметила, что на Украине Олейник «лишен судебной защиты» и обращение с таким заявлением в украинский суд «выглядело бы нелепо». Установление же юридического факта необходимо бывшему депутату в том числе для определения статуса своего пребывания в России.
 
На заседание суда во вторник Олейник пришел один. Больше часа он подводил итоги процесса, выступая в прениях сторон, а потом попросил суд приобщить к делу письменный вариант своей речи.
 
За несколько недель до этого в суде выступили бывший президент Украины Виктор Янукович, а также экс-премьер Николай Азаров, бывший руководитель администрации президента Николай Клюев, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и бывший глава МВД Виталий Захарченко.
 
Факт переворота
 
Подводя итоги в прениях, Олейник настаивал, что акция протеста несогласных с политикой бывшего президента Украины Виктора Януковича «Евромайдан» переросла в государственный переворот и повлекла глобальное нарушение Конституции страны. «Эта акция является не чем иным, как хорошо спланированным государственным переворотом. Вандализм, поджог и убийства сотрудников полиции стали реалиями того времени», — говорил он. Олейник также напомнил, что тогда погибли 23 сотрудника правоохранительных органов.
 
В декабре 2016 года в качестве свидетеля на процессе выступил и сам Янукович. Он уверял суд, что не давал команды снайперам расстреливать митингующих, а огонь велся из здания, которое контролировали участники Майдана. Именно начавшиеся убийства тогда спровоцировали жесткие противостояния между украинской полицией и протестующими, которые закончились захватом последними административных зданий и сменой власти.
 
Янукович объяснял, что 24 февраля ему пришлось в целях безопасности фактически бежать из страны и уехать в Россию. На Украине же прошли досрочные выборы, на которых победил бизнесмен Петр Порошенко. Но на востоке страны началась гражданская война: две области, Донецкая и Луганская, объявили о своей независимости, отмечал Янукович. Аналогичную позицию заняли и другие бывшие украинские чиновники.
 
Анастасия МихайловаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547572/

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Суд в Москве признал события Майдана 2014 года госпереворотом

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:24   
Суд в Москве признал события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. В ходе оглашения решения судья отметила, что вопросы о госперевороте на Украине «выходят за пределы суверенитета государства»
 
Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск народного депутата Верховной рады Украины прошлых созывов Владимира Олейника, передает корреспондент РБК. Истец требовал установить в суде юридический факт государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
 
Суд признал, что этот факт государственного переворота на Украине является «общеизвестным и очевидным и не нуждается в дополнительном доказывании». Вместе с тем он остановился на юрисдикции российского суда и права Олейника на обращение. «Российский народ не может оставаться равнодушным в тому, что происходит на Украине», — заявила судья. Она отметила, что сейчас на Украине не гарантируются права человека, в том числе право на жизнь.
 
Судья также указала, что на территории государства действуют экстремистские организации, которые уже внесены в реестр запрещенных Верховным судом России. Поэтому вопросы госпереворота на Украине выходят за пределы суверенитета государства и затрагивают интересы в том числе и России.
 
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Судья отметила, что на Украине Олейник «лишен судебной защиты» и обращение с таким заявлением в украинский суд «выглядело бы нелепо». Установление же юридического факта необходимо бывшему депутату в том числе для определения статуса своего пребывания в России.
 
На заседание суда во вторник Олейник пришел один. Больше часа он подводил итоги процесса, выступая в прениях сторон, а потом попросил суд приобщить к делу письменный вариант своей речи.
 
За несколько недель до этого в суде выступили бывший президент Украины Виктор Янукович, а также экс-премьер Николай Азаров, бывший руководитель администрации президента Николай Клюев, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и бывший глава МВД Виталий Захарченко.
 
Факт переворота
 
Подводя итоги в прениях, Олейник настаивал, что акция протеста несогласных с политикой бывшего президента Украины Виктора Януковича «Евромайдан» переросла в государственный переворот и повлекла глобальное нарушение Конституции страны. «Эта акция является не чем иным, как хорошо спланированным государственным переворотом. Вандализм, поджог и убийства сотрудников полиции стали реалиями того времени», — говорил он. Олейник также напомнил, что тогда погибли 23 сотрудника правоохранительных органов.
 
В декабре 2016 года в качестве свидетеля на процессе выступил и сам Янукович. Он уверял суд, что не давал команды снайперам расстреливать митингующих, а огонь велся из здания, которое контролировали участники Майдана. Именно начавшиеся убийства тогда спровоцировали жесткие противостояния между украинской полицией и протестующими, которые закончились захватом последними административных зданий и сменой власти.
 
Янукович объяснял, что 24 февраля ему пришлось в целях безопасности фактически бежать из страны и уехать в Россию. На Украине же прошли досрочные выборы, на которых победил бизнесмен Петр Порошенко. Но на востоке страны началась гражданская война: две области, Донецкая и Луганская, объявили о своей независимости, отмечал Янукович. Аналогичную позицию заняли и другие бывшие украинские чиновники.
 
Анастасия Михайлова
 


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