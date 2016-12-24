«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:13

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоволен работой свободных экономических зон (СЭЗ) на территории республики.



"Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как "банановая" республика, где занять человека в каком-то деле — это благо", — цитирует слова Лукашенко агентство Белта.



Белорусский президент отметил, что за 2016 год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено денежных средств немногим более 200 миллионов долларов. "Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании небедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже небедные. Но зарплата там примерно 350 долларов", — сказал он.



"Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют. То есть в бюджет несчастных 200 миллионов долларов и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны", — добавил Лукашенко.



По его словам, когда впервые вносились документы по созданию СЭЗ, существовала идея сделать на всей территории страны условия, как в свободной экономической зоне. "Тогда меня в сторону льготирования и создания этих зон и их функционирования склонил главный вопрос: нас эти предприятия-резиденты завалят валютой, и у нас никогда не будет проблем с курсом рубля. И что мы получили в течение длительного функционирования СЭЗ?", — сказал Лукашенко.



Он подчеркнул, что в плане притока инвестиций также нет ожидаемого результата. "Говорили об инвестициях, но в этом году, как мы видим, инвестиций почти нет в свободных экономических зонах", — добавил президент.



Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547570/ Источник: РИА «Новости» ← Песков прокомментировал возможное участие Киссинджера в налаживании отношений РФ и США Финансовая аналитика от Альпари: Индекс ММВБ проторгуется сегодня в рамках 2170-2200 пунктов → Новости net.finam.ru