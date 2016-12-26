«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:01

Кредитные бумы часто заканчиваются плохо, и в Китае знают об этом очень хорошо.



На первый взгляд, предупреждения поступают от ключевых игроков, придерживающихся "медвежьих" прогнозов, таких как менеджер хедж-фонда Кайл Басс, который предсказал ошеломляющее разорение Китая, требуя спасения финансовой системы.



Китай, согласно расчетам Банка международных расчетов, был признан страной с самым высоким уровнем кредитов. Это единственный наиболее надежный индикатор надвигающихся финансовых кризисов согласно информации регулятора, который провел в 2011 г. анализ 36 стран. Из анализа следует, что большинство банковских кризисов наступает после того, как соотношение кредитов к ВВП поднимается выше 10%.



Кредитный разрыв отражает разницу между суммой долга домохозяйств и компаний и ВВП, что указывает на кредитный бум и риск возникновения проблем.



Страны Северной Европы и Япония столкнулись с кризисами в конце 1980-х и начале 1990-х гг., которые последовали, после того как был зафиксирован разрыв между долгом и ВВП. То же самое произошло в США, когда во время бума в этой стране индикаторы начали сигнализировать о проблемах, а затем наступил глобальный финансовый кризис.



В отношении Китая отношение долга к ВВП преувеличивает опасность, отметил Минг Минг из Citic Securities Co. Он ставит под сомнение некоторые методы Банка международных расчетов, а также говорит, что регулятор не учитывает национальных различий.



"Каждая страна отличается по своей экономической структуре и взаимоотношениям между правительством и банками. Много активов, принадлежащих китайских банкам, представляют из себя государственный долг, так что до тех пор, пока правительство погашает свой долг, трудно ожидать банковского кризиса", - отметил Минг.



Одна проблема заключается в том, что предупреждения могут поступить слишком рано. В случае Испании показатели стали тревожными еще в 1999 г., однако кризис развернулся спустя почти десять лет.



Иногда он вообще не наступает. Австралия вступила в опасную зону в конце 2004 г. и оставалась там до 2008 г., но избежала обвала. Ученые и экономисты до сих пор спорят о причинах этого события, которые, возможно, включали качество кредитования, а также попытки ряда политиков укрепить финансовую стабильность.



Многие аналитики утверждают, что банковский кризис в Китае не так уж неизбежен благодаря ресурсам государства, финансовой системе, находящейся в государственной собственности, контролю за движением капитала, а также ограниченному внешнему долгу.



"Мы не увидим банковский кризис в Китае, как было на Западе в 2008 году или в Европе в 2011 году", - заявил нобелевский лауреат Роберт Энгл, профессор финансов в Stern School of Business. Тем не менее Энгл, который изучает системный риск, видит угрозу экономической стагнации из-за проблем производительности от неверного распределения кредитования.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547568/ Источник: Вести ← Эрмитаж обнаружил в запасниках скульптуру из музеев Берлина, потерянную в годы войны Песков прокомментировал возможное участие Киссинджера в налаживании отношений РФ и США → Новости net.finam.ru