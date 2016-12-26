Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 27 декабря 2016 года, вторник , 15:10:10 мск
Нефть, Brent: $55.16 0
Валюта:    60.91 +0,06    63.73 +0,19
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.84 Мб информации:

  • 531024 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Закончится ли кредитный бум в Китае?

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:01    
Кредитные бумы часто заканчиваются плохо, и в Китае знают об этом очень хорошо.
 
На первый взгляд, предупреждения поступают от ключевых игроков, придерживающихся "медвежьих" прогнозов, таких как менеджер хедж-фонда Кайл Басс, который предсказал ошеломляющее разорение Китая, требуя спасения финансовой системы.
 
Китай, согласно расчетам Банка международных расчетов, был признан страной с самым высоким уровнем кредитов. Это единственный наиболее надежный индикатор надвигающихся финансовых кризисов согласно информации регулятора, который провел в 2011 г. анализ 36 стран. Из анализа следует, что большинство банковских кризисов наступает после того, как соотношение кредитов к ВВП поднимается выше 10%.
 
Кредитный разрыв отражает разницу между суммой долга домохозяйств и компаний и ВВП, что указывает на кредитный бум и риск возникновения проблем.
 
Страны Северной Европы и Япония столкнулись с кризисами в конце 1980-х и начале 1990-х гг., которые последовали, после того как был зафиксирован разрыв между долгом и ВВП. То же самое произошло в США, когда во время бума в этой стране индикаторы начали сигнализировать о проблемах, а затем наступил глобальный финансовый кризис.
 
В отношении Китая отношение долга к ВВП преувеличивает опасность, отметил Минг Минг из Citic Securities Co. Он ставит под сомнение некоторые методы Банка международных расчетов, а также говорит, что регулятор не учитывает национальных различий.
 
"Каждая страна отличается по своей экономической структуре и взаимоотношениям между правительством и банками. Много активов, принадлежащих китайских банкам, представляют из себя государственный долг, так что до тех пор, пока правительство погашает свой долг, трудно ожидать банковского кризиса", - отметил Минг.
 
Одна проблема заключается в том, что предупреждения могут поступить слишком рано. В случае Испании показатели стали тревожными еще в 1999 г., однако кризис развернулся спустя почти десять лет.
 
Иногда он вообще не наступает. Австралия вступила в опасную зону в конце 2004 г. и оставалась там до 2008 г., но избежала обвала. Ученые и экономисты до сих пор спорят о причинах этого события, которые, возможно, включали качество кредитования, а также попытки ряда политиков укрепить финансовую стабильность.
 
Многие аналитики утверждают, что банковский кризис в Китае не так уж неизбежен благодаря ресурсам государства, финансовой системе, находящейся в государственной собственности, контролю за движением капитала, а также ограниченному внешнему долгу.
 
"Мы не увидим банковский кризис в Китае, как было на Западе в 2008 году или в Европе в 2011 году", - заявил нобелевский лауреат Роберт Энгл, профессор финансов в Stern School of Business. Тем не менее Энгл, который изучает системный риск, видит угрозу экономической стагнации из-за проблем производительности от неверного распределения кредитования.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547568/

Эрмитаж обнаружил в запасниках скульптуру из музеев Берлина, потерянную в годы войныПесков прокомментировал возможное участие Киссинджера в налаживании отношений РФ и США
Просмотров: 140
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
14:48 · Как добиваются успеха дети чиновников и бизнесменов
14:42 · «Ростех» ожидает увеличения выручки до 1,3 трлн рублей в 2016 году
14:36 · Путин отметил, как важна подача газа в Крым с материка для развития региона
14:30 · Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России
14:24 · Суд в Москве признал события Майдана 2014 года госпереворотом
14:18 · Финансовая аналитика от Альпари: Индекс ММВБ проторгуется сегодня в рамках 2170-2200 пунктов
14:13 · Лукашенко заявил, что недоволен работой свободных экономических зон
14:07 · Песков прокомментировал возможное участие Киссинджера в налаживании отношений РФ и США
13:55 · Эрмитаж обнаружил в запасниках скульптуру из музеев Берлина, потерянную в годы войны
13:49 · Белоруссия рассчитывает в ближайшие пять лет вступить в ВТО
13:43 · ЦБ: ВВП России начал расти в IV квартале
13:37 · Белоруссия отменит продажу валютной выручки в 2017 г
13:22 · Путин примет участие в открытии газоснабжения Крыма
13:17 · Финансовая аналитика от Альпари: Цены на цветные металлы снижаются под конец года
13:12 · На НПЗ Statoil вдвое сократилось производство бензина из-за ноябрьской утечки - газета

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,03 сек.

Закончится ли кредитный бум в Китае?

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 14:01   
Кредитные бумы часто заканчиваются плохо, и в Китае знают об этом очень хорошо.
 
На первый взгляд, предупреждения поступают от ключевых игроков, придерживающихся "медвежьих" прогнозов, таких как менеджер хедж-фонда Кайл Басс, который предсказал ошеломляющее разорение Китая, требуя спасения финансовой системы.
 
Китай, согласно расчетам Банка международных расчетов, был признан страной с самым высоким уровнем кредитов. Это единственный наиболее надежный индикатор надвигающихся финансовых кризисов согласно информации регулятора, который провел в 2011 г. анализ 36 стран. Из анализа следует, что большинство банковских кризисов наступает после того, как соотношение кредитов к ВВП поднимается выше 10%.
 
Кредитный разрыв отражает разницу между суммой долга домохозяйств и компаний и ВВП, что указывает на кредитный бум и риск возникновения проблем.
 
Страны Северной Европы и Япония столкнулись с кризисами в конце 1980-х и начале 1990-х гг., которые последовали, после того как был зафиксирован разрыв между долгом и ВВП. То же самое произошло в США, когда во время бума в этой стране индикаторы начали сигнализировать о проблемах, а затем наступил глобальный финансовый кризис.
 
В отношении Китая отношение долга к ВВП преувеличивает опасность, отметил Минг Минг из Citic Securities Co. Он ставит под сомнение некоторые методы Банка международных расчетов, а также говорит, что регулятор не учитывает национальных различий.
 
"Каждая страна отличается по своей экономической структуре и взаимоотношениям между правительством и банками. Много активов, принадлежащих китайских банкам, представляют из себя государственный долг, так что до тех пор, пока правительство погашает свой долг, трудно ожидать банковского кризиса", - отметил Минг.
 
Одна проблема заключается в том, что предупреждения могут поступить слишком рано. В случае Испании показатели стали тревожными еще в 1999 г., однако кризис развернулся спустя почти десять лет.
 
Иногда он вообще не наступает. Австралия вступила в опасную зону в конце 2004 г. и оставалась там до 2008 г., но избежала обвала. Ученые и экономисты до сих пор спорят о причинах этого события, которые, возможно, включали качество кредитования, а также попытки ряда политиков укрепить финансовую стабильность.
 
Многие аналитики утверждают, что банковский кризис в Китае не так уж неизбежен благодаря ресурсам государства, финансовой системе, находящейся в государственной собственности, контролю за движением капитала, а также ограниченному внешнему долгу.
 
"Мы не увидим банковский кризис в Китае, как было на Западе в 2008 году или в Европе в 2011 году", - заявил нобелевский лауреат Роберт Энгл, профессор финансов в Stern School of Business. Тем не менее Энгл, который изучает системный риск, видит угрозу экономической стагнации из-за проблем производительности от неверного распределения кредитования.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 