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Эрмитаж обнаружил в запасниках скульптуру из музеев Берлина, потерянную в годы войны
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 13:55
Сотрудники Государственного Эрмитажа будут исследовать вместе с коллегами из Германии древнеримскую скульптуру "Виктория Кальватоне" из музеев Берлина, которая считалась потерянной в годы Второй мировой войны, но недавно была найдена в запасниках Эрмитажа с неправильной маркировкой. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Потерянная в годы войны скульптура "Виктория Кальватоне" из Античного собрания Государственных музеев Берлина, которая до 1939 года находилась в Старом музее на Музейном острове в Берлине, была в ходе научных исследований снова обнаружена в России. Эрмитаж и германские коллеги договорились о совместном исследовании скульптуры, которая была перемещена в Россию и недавно была выделена из общей массы скульптурных памятников для специального исследования и реставрации", - сказали в пресс-службе.
Как объяснили представители музея, "статуя "Виктории" при поступлении в Эрмитаж в 1946 году была внесена в инвентарь как французская скульптура XVII века". Долгие годы она находилась в специальном фонде музея, но недавно появилась возможность исследовать и идентифицировать скульптуру. "В результате работы с архивными материалами и на основании технико-технологической экспертизы российским специалистам удалось определить происхождение объекта в числе перемещенных культурных ценностей, поступивших из музеев Берлина", - рассказали в пресс-службе.
В музее также отметили, что немецкий археолог Герман Парцингер поблагодарил российских коллег за открытое исследование. "Эрмитаж и Государственные музеи Берлина в течение нескольких лет ведут хорошее профессиональное общение и реализовали многочисленные общие выставочные проекты, в том числе с участием перемещенных во время войны культурных ценностей. Пример - недавняя выставка "Бронзовый век. Европа без границ". Теперь научное исследование скульптуры "Виктория Кальватоне" станет началом следующего этапа превосходного, основанного на доверии сотрудничества", - сказал он.
Танцующая богиня победы
"Виктория Кальватоне" - шедевр времен Римской империи, созданный на основе композиции и статуарных мотивов произведений более раннего времени. Позолоченная бронзовая статуя высотой 170 см изображает танцующую на небесной сфере богиню. Согласно надписи на шаре, статуя Виктории была установлена в период правления Марка Аврелия и Люция Вера (161-169 годы), предположительно, по случаю победы в Римско-парфянской войне. Богиня символизировала внешнеполитические успехи римских императоров.
Скульптура была найдена в 1836 году вблизи Кальватоне в Ломбардии (Италия). В декабре 1841 года директор картинной галереи Густав Фридрих Ваген приобрел коллекцию скульптур для Королевского музея в Берлине, куда она поступила весной 1842 года. В 1939 году она, как и многие другие музейные предметы, была перенесена в Имперский монетный двор на площади Молькенмаркт.
После окончания войны она считалась потерянной и в 2005 году была опубликована в каталоге потерянных экспонатов Античных собраний. Задокументированным был только вывоз статуи Виктории русскими трофейными бригадами.