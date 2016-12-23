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Белоруссия рассчитывает в ближайшие пять лет вступить в ВТО
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 13:49
Белоруссия планирует до 2020 года вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО), следует из опубликованной во вторник на национальном правовом интернет-портале программы социально-экономического развития страны на пять лет.
В ЕС отметили положительные тенденции в отношениях с Белоруссией
Белоруссия подала заявку о присоединении к организации еще в 1993 году. В конце ноября власти заявляли, что в декабре-январе планируют провести консультации с ЕС по вопросу вступления в ВТО.
"Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств Белоруссии в качестве члена ВТО. Вступление в текущем пятилетии страны в ВТО на условиях, учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Белоруссии в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта", — говорится в документе.
Нина Гурина