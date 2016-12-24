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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 13:43
В IV квартале темп прироста ВВП (с исключением сезонности) выйдет в положительную область, сообщает Банк России.
"В ноябре продолжилось восстановление экономической активности. Промышленное производство выросло как в годовом сопоставлении, так и по сравнению с предыдущим месяцем с учетом коррекции на сезонность. Поддержку выпуску оказывали внешний спрос и развитие процессов импортозамещения.
Рост реальной заработной платы продолжился, однако реальные располагаемые доходы населения в целом все еще снижались. В этих условиях население сохранило приверженность сберегательной модели поведения. По оценкам Банка России, устойчивое восстановление потребительского спроса начнется не ранее первого полугодия следующего года.
Динамика индикаторов инвестиционной активности в ноябре оставалась разнонаправленной. С одной стороны, увеличились объем строительных работ и выпуск машин и оборудования. С другой стороны, импорт товаров инвестиционного назначения снизился", - отмечает ЦБ.
По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в ноябре на 0,5% в годовом выражении. Оценка спада ВВП на 2016 г. улучшена с 0,6% до 0,5%.
По данным Росстата, снижение ВВП замедлилось в III квартале до 0,4% благодаря увеличению добычи полезных ископаемых, росту производства электроэнергии, газа и воды, улучшению положения в сельском хозяйстве, а также замедлению спада в строительстве. В целом, в январе-сентябре ВВП сократился на 0,7%.
Между тем промышленное производство в России увеличилось в ноябре на 2,7% в годовом выражении после снижения на 0,2% в октябре, 0,8% в сентябре и роста на 0,7% в августе. Промпроизводство в июле снизилось на 0,3%, в июне - выросло а 1,7%, в мае - на 0,7%, в апреле - на 0,5%, в марте - снизилось на 0,5%, в феврале - выросло на 1%.
В целом в январе-ноябре промпроизводство выросло на 0,8%, что оказалось значительно лучше прогноза Минэкономразвития на 2016 г. (рост на 0,4%). С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство выросло в ноябре на 0,5%, в октябре - на 0,6%. Рост в ноябре на 2,7% стал максимальным с декабря 2014 г.