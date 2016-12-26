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Белоруссия отменит продажу валютной выручки в 2017 г
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 13:37
Белоруссия планирует в 2017 г. начать либерализацию валютной системы и постепенно отменить обязательную продажу валютной выручки экспортерами, снизить ключевую ставку Нацбанка, сообщается в утвержденной указом президента программе социально-экономического развития республики на 2016-2020 гг.
"Предстоит либерализация валютной системы. Для этого к 2018 г. планируется поэтапная отмена обязательной продажи, а в 2018 г. - отмена целевой покупки иностранной валюты", - подчеркивается в документе.
"Предполагается, что сроки возврата валютной выручки в страну будут устанавливаться в контрактах, будут отменены обязательная продажа и целевая покупка иностранной валюты, ограничения на открытие счетов в иностранных банках.
Планируется использовать гибкий механизм формирования обменного курса национальной валюты при минимизации участия Национального банка на валютном рынке в рамках ориентации на динамику стоимости корзины иностранных валют", - отмечается в программе.
К концу 2018 г. "предполагается завершение работы по дедолларизации экономики, в рамках которой будет исключено использование иностранной валюты в расчетах на территории республики, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей", а в среднесрочной перспективе "при создании необходимых условий предусматривается переход к режиму инфляционного таргетирования".
В настоящее время норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами составляет 20%.
Нацбанк Белоруссии в декабре 2014 г. повысил норму обязательной продажи валютной выручки с 30% до 50% для стабилизации валютных и финансовых рынков страны. С конца февраля 2015 г. Нацбанк снизил норму обязательной продажи поступающей валютной выручки до 40%, с апреля 2015 г. - до 30%, с сентября 2016 г. - до 20%.
Ставка будет снижена
"Основная цель денежно–кредитной политики — снижение к концу 2020 г. уровня инфляции до 5%. Это означает: для экономики — макростабильность; для предприятий — доступные кредиты; для каждого гражданина — прекращение роста цен.
Ставка рефинансирования станет базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок в экономике. По итогам 2017 г. уровень процентных ставок по новым кредитам в национальной валюте прогнозируется в размере 17-18% годовых, 2018 г. — 14-15% годовых, 2019 г. — 11-12% годовых, 2020 г. — 9-11% годовых", - сообщается в программе.
Сейчас ставка рефинансирования в Белоруссии установлена на уровне 18%. Инфляция за 2016 г. составит не более 12%, сообщается на сайте Нацбанка республики.