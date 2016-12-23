|
Новости oilru.com
Мероприятия
Путин примет участие в открытии газоснабжения Крыма
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
14:18 · Финансовая аналитика от Альпари: Индекс ММВБ проторгуется сегодня в рамках 2170-2200 пунктов
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 27.12.16, Москва, 13:22
Президент России Владимир Путин посредством видеоконференции поучаствует в открытии газоснабжения Крыма в связи с завершением строительства газопровода Краснодарский край-Крым, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент начнет публичную часть рабочего дня в режиме видеоконференции. Он примет участие в открытии газоснабжения Крыма. Завершено строительство газопровода Краснодарский край-Крым. В Москве будут присутствовать глава Крыма Аксенов и исполняющий обязанности губернатора Севастополя Овсянников", — сказал Песков.
Он добавил, что "это даст возможность и создаст соответствующие резервы в газовых мощностях для экономического развития Крыма, для выполнения соответствующих программ по развитию и так далее, и тому подобное".
"Очень важное мероприятие", — подчеркнул Песков.