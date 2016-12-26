«Нефть России», 27.12.16, Москва, 13:17



2016 год прошёл под знаком роста котировок промышленных металлов на фоне ожиданий восстановления мировой экономики, позитивной статистики из Китая, дефицита металлов на складах и избрания Дональда Трампа. Под конец года участники рынка фиксируют полученную прибыль – котировки металлов откатываются вниз. Поводом к коррекции стало решение Shanghai Futures Exchange ограничить внутридневные позиции по фьючерсам на цинк и свинец, что охладило пыл спекулянтов. Кроме того, есть опасения, что правительство Поднебесной в следующем году ограничит спекуляции недвижимостью, что может привести к сдутию ряда пузырей на рынке Китая.



В понедельник котировки промышленных металлов снизились на 1,5%-2%. LME с начала недели закрыта на праздники, она возобновит работу 28 декабря. Рост котировок металлов может возобновиться в 2017 году. На наш взгляд, наибольшим потенциалом обладает никель. Добыча этого металла на Филиппинах упала в 3 квартале на 16% на фоне остановки ряда рудников, возможно дальнейшее закрытие рудников из-за несоблюдения требований по безопасности и экологии. Потенциал роста есть и у меди – в следующем году возможен дефицит этого металла на фоне роста спроса на него и замедления добычи. Министерство горнодобывающей промышленности Индонезии сократило прогноз производства меди в 2016 г. на 22% до 241,6 тысяч тонн.



Роман Ткачук, старший аналитик Альпари

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