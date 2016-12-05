|
Новости oilru.com
Альтернативная энергия
Мощнейшая солнечная станция в Центральной Сибири за год выработала 6,5 млн кВт/ч энергии
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
11:27 · Финансовая аналитика от Альпари: Инфляционные ожидания россиян снизились до рекордного минимума
11:21 · Финансовая аналитика от Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается отступление в район 1,0417
10:49 · Рубль укрепился к доллару и евро
10:44 · Ростех и Пакистан могут завершить переговоры о тарифе для газопровода Север-Юг в I квартале 2017 г.
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 27.12.16, Москва, 13:06
Солнечная электростанция "Абаканская" в Хакасии, которая является самой мощной в Центральной Сибири, за 2016 год выработала 6,5 млн кВт/ч энергии. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по энергетике Виктор Зубарев.
"В 2016 году было выработано 6,5 млн кВт/ч электроэнергии. Сегодня в Хакасии идет накопление уникального опыта эксплуатации объекта альтернативной энергетики. Такой опыт очень интересен и для соседних регионов, в частности, Красноярского края. Альтернативная энергетика позволяет существенно снизить экологическую нагрузку, что очень важно для ряда территорий Сибири", - сказал он.
Кроме того, по его словам, в проекте развиваются и программы импортозамещения - при создании электростанции использовались комплектующие, выпущенные на российских предприятиях, в том числе в Дивногорске Красноярского края.
Абаканская СЭС, которая была запущена в 2015 году, является самой мощной (5 МВт) действующей солнечной станцией в Центральной Сибири. Проект строительства электростанции осуществлен компанией "ЕвроСибЭнерго". Объем инвестиций составил более 600 миллионов рублей.