«Нефть России», 27.12.16, Москва, 13:06

Солнечная электростанция "Абаканская" в Хакасии, которая является самой мощной в Центральной Сибири, за 2016 год выработала 6,5 млн кВт/ч энергии. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по энергетике Виктор Зубарев.



"В 2016 году было выработано 6,5 млн кВт/ч электроэнергии. Сегодня в Хакасии идет накопление уникального опыта эксплуатации объекта альтернативной энергетики. Такой опыт очень интересен и для соседних регионов, в частности, Красноярского края. Альтернативная энергетика позволяет существенно снизить экологическую нагрузку, что очень важно для ряда территорий Сибири", - сказал он.



Кроме того, по его словам, в проекте развиваются и программы импортозамещения - при создании электростанции использовались комплектующие, выпущенные на российских предприятиях, в том числе в Дивногорске Красноярского края.



Абаканская СЭС, которая была запущена в 2015 году, является самой мощной (5 МВт) действующей солнечной станцией в Центральной Сибири. Проект строительства электростанции осуществлен компанией "ЕвроСибЭнерго". Объем инвестиций составил более 600 миллионов рублей.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547560/ Источник: "ТАСС" ← Финансовая аналитика от Альпари: Инфляционные ожидания россиян снизились до рекордного минимума На НПЗ Statoil вдвое сократилось производство бензина из-за ноябрьской утечки - газета → Новости net.finam.ru