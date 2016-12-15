«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:52

Киевский апелляционный хозяйственный суд 18 января рассмотрит жалобу "Газпрома" на решение Хозяйственного суда Киева, который обязал компанию выплатить антимонопольный штраф в сумме около 6,8 миллиарда долларов, сообщается на странице суда на официальном портале "Судебная власть".



Согласно графику судебных заседаний, на 18 января 2017 года на 09.40 утра (10.40 мск) назначено заседание, где органом, подавшим апелляционную жалобу, является публичное акционерное общество "Газпром", а истцом — Антимонопольный комитет Украины.



Антимонопольный комитет Украины в январе 2015 года выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу" на западной границе РФ. Однако в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал "Газпром" выплатить штраф и пеню за просрочку на общую сумму 171,8 миллиарда гривен (около 6,8 миллиарда долларов). "Газпром" подал апелляцию.



В российском газовом холдинге опасаются, что решение киевского суда может быть направлено на принудительный отъем газа из транзитной трубы, хотя власти Украины это отрицают.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547558/