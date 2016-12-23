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МИД России: команда Обамы пытается осложнить работу администрации Трампа
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:47
В Москве считают, что нынешняя администрация США во главе с Бараком Обамой старается осложнить избранному президенту Дональду Трампу ведение дел на международной арене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии по поводу подписанного Обамой 23 декабря закона о расходах на оборону США в 2017 году, говорится, что этот закон, "как и аналогичные документы последних лет, пестрит указаниями Пентагону, как выстраивать линию на российском направлении".
"В целом складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Обамы старается подложить мину будущей администрации Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, в том числе – параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас – навязать свой порочный антироссийский курс. Нынешних обитателей Белого дома, возомнивших, что на Россию можно давить, он завел в полный тупик. Надеемся, что те, кто придет на смену, будут мудрее", — отмечается в комментарии на сайте МИД РФ.