«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:42

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев уехать из Франции и добавил, что международная конференция по миру на Ближнем Востоке, которая пройдет во Франции 15 января 2017 года, «добавит» негативное отношение к французским евреям. Об этом заявил Либерман на собрании партии «Наш дом Израиль», передает The Jerusalem Post.



«Пришло время сказать французским евреям: «Это не ваша страна и не ваша земля, и пришло время уезжать», — сказал глава Министерства обороны Израиля.



Он сравнил грядущую международную конференцию с «анимистическим» судом над французским артиллеристом еврейского происхождения Альфредом Дрейфусом в 1894 году, которого обвинили в передаче секретных данных немецкому атташе в Париже.



Либерман заявил, что резолюция Совета безопасности ООН 2334, которая признает незаконным строительство израильских поселений на территории Палестины, «ужасная и ненужная». Министр обороны Израиля отметил, что резолюция наносит ущерб переговорам между Израилем и Палестиной.



Совет безопасности ООН 23 декабря принял 14 голосами резолюцию, которая запрещает строить Иерусалиму новые поселения на территории Палестины. Кроме того, строительство Израилем на палестинской земле признано незаконным. На данный момент построено 500 поселений, в которых живут более 500 тыс. израильских граждан.

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